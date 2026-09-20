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Super Astro Luna hoy: resultado del sorteo de este domingo, 20 de septiembre de 2026

La lotería ofrece varios niveles de premios de acuerdo con el número de aciertos.

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Redacción Loterías
20 de septiembre de 2026 a las 9:50 p. m.
Super Astro Luna.
Super Astro Luna. Foto: Grande: Getty Images / Pequeña: logo Super Astro Luna.

Durante la noche de este domingo, 20 de septiembre de 2026, se realizó un nuevo sorteo de Super Astro Luna, que ofrece un premio de hasta 42.000 veces el monto apostado.

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Durante la transmisión oficial por Canal 1, se dio a conocer el resultado ganador del sorteo, correspondiente al número de cuatro cifras (1305) y su respectivo signo zodiacal (Libra).

Resultado de Super Astro Luna

  • Número: 1305
  • Signo: Libra
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Miles de colombianos participan en este juego de azar con la posibilidad de ganar dinero al acertar la cifra completa, en el mismo orden de las balotas, junto con el signo zodiacal elegido.

Los resultados de Super Astro Luna pueden consultarse a través de los canales oficiales del juego una vez finaliza cada sorteo.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece diferentes niveles de premios de acuerdo con los aciertos obtenidos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.
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Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna requiere seleccionar un número de cuatro cifras y asociarlo con uno de los signos del zodiaco.

  • Escoger un número: el jugador debe seleccionar una cifra de cuatro dígitos, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: el número se vincula con uno de los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada.