Números y signo ganador de Super Astro Luna este viernes, 18 de septiembre

Durante la noche de este viernes, 18 de septiembre, se realizó un nuevo sorteo de Super Astro Luna, que ofrece un premio de hasta 42.000 veces el monto apostado.

Resultados de Super Astro Luna en este martes, 1 de septiembre de 2026

Durante la transmisión oficial por Canal 1, se dio a conocer que el premio mayor fue para el número 4808, acompañado por el signo Tauro.

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte con la posibilidad de ganar millones de pesos al acertar la cifra completa, en el mismo orden de las balotas, junto con el signo zodiacal elegido.

El próximo sorteo de Super Astro Luna tendrá lugar el próximo sábado 19 de septiembre. El sorteo será transmitido en vivo por televisión a través de Canal 1, mientras que los resultados podrán consultarse en la página oficial de Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.

gana 42.000 veces el monto apostado. 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.

gana 1.000 veces la apuesta. 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.

El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999. Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada.