Super Astro Luna: números y signo ganador del sorteo 8248 de este sábado, 19 de septiembre

Durante la noche de este sábado, 19 de septiembre, se realizó un nuevo sorteo de Super Astro Luna, que ofrece un premio de hasta 42.000 veces el monto apostado.

Durante la transmisión oficial por Canal 1, se dio a conocer el resultado ganador del sorteo, correspondiente al número de cuatro cifras (5402) y su respectivo signo zodiacal (Capricornio).

Miles de colombianos participan en este juego de azar con la posibilidad de ganar dinero al acertar la cifra completa, en el mismo orden de las balotas, junto con el signo zodiacal elegido.

Los resultados de Super Astro Luna pueden consultarse a través de los canales oficiales del juego una vez finaliza cada sorteo.

Números y signo ganador de Super Astro Luna este viernes, 18 de septiembre

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece diferentes niveles de premios de acuerdo con los aciertos obtenidos:

4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.

gana 42.000 veces el monto apostado. 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.

gana 1.000 veces la apuesta. 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

La jornada del Súper Astro Luna terminó con un nuevo resultado para los apostadores. Foto: Getty Images / Super Astro

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna requiere seleccionar un número de cuatro cifras y asociarlo con uno de los signos del zodiaco.

Escoger un número: el jugador debe seleccionar una cifra de cuatro dígitos, entre 0000 y 9999.

el jugador debe seleccionar una cifra de cuatro dígitos, entre 0000 y 9999. Asociar un signo zodiacal: el número se vincula con uno de los 12 signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada.