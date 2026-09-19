LOTERÍAS

Lotería Chontico Día y Noche: así fueron los resultados del sorteo del sábado 20 de septiembre de 2026

Así se vivió el sorteo 8858.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Semana
19 de septiembre de 2026 a las 1:04 p. m.
El Chontico publicó los resultados de los sorteos de la tarde y la noche de este sábado.
El Chontico publicó los resultados de los sorteos de la tarde y la noche de este sábado. Foto: Getty Images / Chontico

Este sábado 19 de septiembre de 2026, cientos de participantes estuvieron esperando los números ganadores de la lotería Chontico Día y Noche, deseando saber si fueron los afortunados ganadores de esta edición.

El sorteo 8558 tuvo como número ganador el 1679, resultado que rápidamente comenzó a ser buscado por los usuarios por redes.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 7.

Los sorteos se realizan durante toda la semana, aunque sus horarios pueden variar dependiendo del día. Los sábados, el Chontico Día juega a la 1:00 p. m., mientras que el Chontico Noche se realiza a las 10:00 p. m.

Resultado de Chontico Día - 19 de septiembre

Premio mayor: 1679- 7

  • Tres últimos: 679.
  • Dos últimos: 79.
  • Cifra completa: 1679.
  • La Quinta: 7.
YouTube video lV7EilOgHu8 thumbnail

Resultado de Chontico Noche - 19 de septiembre

Premio mayor: Por definir

  • Tres últimos: Por definir.
  • Dos últimos: Por definir.
  • Cifra completa: Por definir.
  • La Quinta: Por definir.