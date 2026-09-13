Números ganadores del Chontico Día y Noche de hoy domingo, 13 de septiembre

Este domingo, 13 de septiembre de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo del tradicional chance Chontico Día y Chontico Noche. Mucho ojo con los números ganadores que le pueden llevar a hacer los sueños realidad y darle un giro total a sus finanzas.

Números ganadores del Super Astro Luna del sábado 12 de septiembre de 2026

El sorteo 8553 dejó como número ganador el 6059, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día sábado. Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 6.

Resultado de Chontico Día - 13 de septiembre

Premio mayor: 6059-6

Tres últimos: 059.

Dos últimos: 59.

Cifra completa: 6059.

Último número: 6.

Resultado de Chontico Noche - 13 de septiembre

Premio mayor: pendiente

Tres últimos: pendiente.

Dos últimos: pendiente.

Cifra completa: pendiente.

Último número: pendiente.

El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el lunes 14 de septiembre, en los horarios habituales.

El plan de premios del Chontico Día y Noche

Premio mayor: Si se aciertan las cuatro cifras del número ganador, podrá llevarse hasta 4.500 veces lo apostado.

Si se aciertan las cuatro cifras del número ganador, podrá llevarse hasta Premio menor: Si se aciertan las tres últimas cifras, se recibe un premio de 400 pesos por cada peso apostado.

Si se aciertan las tres últimas cifras, se recibe un premio de También hay premios para quienes acierten los dos primeros o los dos últimos números.

Las loterías de hoy en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Estos juegos de azar son regulados en Colombia por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguela comprando en puntos oficiales.