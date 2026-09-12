Super Astro Sol, número y signo ganador de hoy: sorteo oficial del sábado 12 de septiembre

Super Astro Sol realizó este sábado, 12 de septiembre de 2026, un nuevo sorteo. El juego de suerte y azar se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m., hora en la que se dieron a conocer el número y el signo del zodiaco ganadores.

Resultados de las loterías Medellín, Santander y Risaralda: números ganadores de este viernes 11 de septiembre

Resultado del Super Astro Sol de hoy

El número ganador en el sorteo de este sábado, 12 de septiembre, fue:

Número ganador: 8629.

8629. Signo: Libra.

Los jugadores deben revisar tanto las cifras elegidas como el signo zodiacal para comprobar si su apuesta coincide con el resultado del sorteo.

Resultados de los últimos sorteos

Antes del resultado de este sábado, estos fueron los números y signos que dejó el Super Astro Sol en sus jornadas más recientes:

Viernes, 11 de septiembre de 2026 : 2498 - Piscis (Sorteo 5527)

: 2498 - Piscis (Sorteo 5527) Jueves, 10 de septiembre de 2026: 6395 - Acuario (sorteo 5526).

6395 - Acuario (sorteo 5526). Miércoles, 9 de septiembre de 2026: 5281 - Virgo (sorteo 5525).

5281 - Virgo (sorteo 5525). Martes, 8 de septiembre de 2026: 8607 - Capricornio (sorteo 5524).

Estos resultados sirven como referencia para quienes desean consultar las cifras de los sorteos anteriores.