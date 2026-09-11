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Resultado Sinuano Noche hoy, viernes 11 de septiembre de 2026: número ganador del último sorteo

Una de las loterías más tradicionales del país realizó una nueva jornada de sorteos.

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María Fernanda Orjuela Espitia

María Fernanda Orjuela Espitia

11 de septiembre de 2026 a las 11:06 p. m.
El Sinuano noche se caracteriza por ser uno de los juegos con mayor tradición entre los colombianos.
El Sinuano noche se caracteriza por ser uno de los juegos con mayor tradición entre los colombianos. Foto: Agencia 123rf

El Sinuano Noche volvió a jugar este viernes 11 de septiembre de 2026, en una jornada en la que cientos de apostadores estuvieron pendientes de conocer la combinación ganadora.

El Super Astro Sol ya definió la combinación ganadora de su sorteo 5527.
Super Astro Sol hoy: número ganador y signo del sorteo de este viernes, 11 de septiembre

Como ocurre cada viernes, miles de jugadores estuvieron atentos a los resultados para comprobar si sus billetes o fracciones coincidieron con las combinaciones favorecidas.

Este popular chance realiza sorteos diariamente y permite a los jugadores apostar a diferentes combinaciones numéricas.

Resultado del Sinuano Noche del 11 de septiembre de 2026

El número ganador de la edición de este viernes fue:

Número ganador: 2464

Quinta 4

¿Cómo reclamar un premio de lotería?

Quienes tengan un billete ganador deben conservarlo en buen estado y verificar el resultado a través de los canales oficiales de cada lotería antes de iniciar cualquier trámite.

El procedimiento para cobrar el dinero puede variar según el valor obtenido y la entidad responsable del sorteo. Por esta razón, el ganador deberá consultar las condiciones establecidas por la respectiva lotería y presentar el billete o fracción original junto con los documentos exigidos para hacer efectivo el premio.

La Antioqueñita Día y Tarde
La Antioqueñita Día y Tarde: conozca los números ganadores del sorteo de este viernes, 11 de septiembre de 2026

También es importante tener presente que los premios están sujetos a las retenciones e impuestos previstos por la legislación colombiana, por lo que el valor finalmente recibido puede ser inferior al anunciado.

Antes de entregar el billete a un tercero o iniciar el proceso de cobro, se recomienda comprobar directamente la información publicada por el operador del juego y evitar recurrir a intermediarios no autorizados.