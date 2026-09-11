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Super Astro Sol hoy: número ganador y signo del sorteo de este viernes, 11 de septiembre

Así quedó el resultado del Super Astro Sol en la jornada de este viernes 11 de septiembre.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

11 de septiembre de 2026 a las 4:47 p. m.
Así quedó el resultado del Super Astro Sol en la jornada de este viernes 11 de septiembre.
Así quedó el resultado del Super Astro Sol en la jornada de este viernes 11 de septiembre. Foto: Getty Images / Super Astro

El Super Astro Sol realizó este viernes, 11 de septiembre de 2026, un nuevo sorteo, correspondiente al 5527. El juego de suerte y azar se lleva a cabo de lunes a sábado a las 4:00 p. m., momento en el que se conocieron el número y el signo del zodiaco ganadores.

Sinuano Día y Noche
¿Salió ganador? Estos son los resultados de la lotería Sinuano Día y Noche de este viernes 11 de septiembre de 2026

Resultado del Super Astro Sol de hoy

El número ganador del sorteo 5527 de este viernes 11 de septiembre fue:

  • Número ganador: 2498
  • Signo: Piscis
  • Sorteo: 5527
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Los jugadores deben tener en cuenta tanto las cifras seleccionadas como el signo del zodiaco para verificar si su apuesta coincide con el resultado del sorteo.

Resultados de los últimos sorteos

Antes del resultado de este viernes, estos fueron los números y signos que dejó el Super Astro Sol en sus jornadas más recientes:

  • Jueves, 10 de septiembre de 2026: 6395 - Acuario (sorteo 5526).
  • Miércoles, 9 de septiembre de 2026: 5281 - Virgo (sorteo 5525).
  • Martes, 8 de septiembre de 2026: 8607 - Capricornio (sorteo 5524).

Estos resultados sirven como referencia para quienes desean consultar las cifras de los sorteos anteriores.