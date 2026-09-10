Revise su número: estos son los resultados de La Antioqueñita Día y Tarde de este jueves 10 de septiembre de 2026

La Antioqueñita sigue consolidándose como uno de los juegos de azar más representativos y de mayor tradición en Colombia.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del miércoles 9 de septiembre de 2026

Este sorteo, que se realiza a diario en el departamento de Antioquia, sigue atrayendo a miles de jugadores que depositan su confianza en la suerte con la ilusión de obtener importantes premios.

Para participar, esta lotería cuenta con una dinámica de juego bastante sencilla y con dos versiones durante cada jornada: una en las mañanas y otra en las tardes, lo que permite a los apostadores incrementar sus posibilidades de ganar.

Resultados del sorteo 6735 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 2905

Quinta balota: 6

Si en esta oportunidad la suerte no estuvo de su lado, puede intentarlo nuevamente con la edición de la tarde. El sorteo de esta versión se lleva a cabo a las 4:00 p. m. todos los días, incluyendo domingos y festivos.

Resultados del sorteo 6736 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del miércoles 9 de septiembre

Para conocer los resultados en tiempo real, los participantes pueden seguir las transmisiones en vivo a través del canal de YouTube La Red Gana, donde es posible conocer al instante cuáles fueron las combinaciones favorecidas.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación encontrará un breve resumen de las últimas combinaciones ganadoras de La Antioqueñita en ambas versiones.

La Antioqueñita Día

Sorteo del 9 de septiembre de 2026: 5777 – Quinta balota: 5

– Quinta balota: Sorteo del 8 de septiembre de 2026: 7578 – Quinta balota: 5

– Quinta balota: Sorteo del 7 de septiembre de 2026: 1580 – Quinta balota: 0

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 9 de septiembre de 2026: 3575 – Quinta balota: 0

– Quinta balota: Sorteo del 8 de septiembre de 2026: 4186 – Quinta balota: 1

– Quinta balota: Sorteo del 7 de septiembre de 2026: 8901 – Quinta balota: 5

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este viernes, 11 de agosto de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.