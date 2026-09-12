Sinuano Día y Noche: número que salió en el sorteo de hoy, sábado 12 de septiembre de 2026

El Sinuano en sus dos versiones de este sábado, 12 de septiembre de 2026, ya tiene resultados. El juego hace parte de los sorteos diarios que se realizan en Colombia y entrega un número ganador para los participantes.
Para quienes siguen los resultados de este juego de azar, conocer el número oficial es clave para comprobar los billetes o apuestas realizadas durante la jornada.
Resultados ganadores Sinuano Día
El número ganador del sorteo de Sinuano Día de hoy, sábado 12 de septiembre, fue:
- Número: 6047.
- Quinta: 0.
Los participantes pueden verificar este resultado con el comprobante de su apuesta y consultar las condiciones establecidas para el pago de los premios.
Resultados ganadores Sinuano Noche
Además del sorteo de la tarde, Sinuano cuenta con un sorteo en la noche. El resultado correspondiente a este sábado 12 de septiembre será actualizado a las 10:30 p. m. (hora del sorteo):
- Número: pendiente.
- Quinta: pendiente.
Este número deberá ser comparado con la apuesta realizada para determinar si obtuvo alguno de los premios contemplados por el juego.
Resultados de los 3 últimos sorteos de Sinuano Día y Noche
Estos fueron los números correspondientes a las tres jornadas anteriores:
Sinuano Día
- Viernes 11 de septiembre de 2026: Número ganador 2058 (Quinta cifra: 1)
- Jueves 10 de septiembre de 2026: Número ganador 0189 (Quinta cifra: 3)
- Miércoles 9 de septiembre de 2026: Número ganador 1859 (Quinta cifra: 3)
Sinuano Noche
- Viernes 11 de septiembre de 2026: Número ganador 2464 (Quinta cifra: 4)
- Jueves 10 de septiembre de 2026: Número ganador 8102 (Quinta cifra: 1)
- Miércoles 9 de septiembre de 2026: Número ganador 1002 (Quinta cifra: 5)