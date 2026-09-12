Resultados de las loterías Medellín, Santander y Risaralda: números ganadores de este viernes 11 de septiembre

Este viernes, 11 de septiembre, se llevaron a cabo los sorteos de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda. Los tres juegos hicieron parte de la jornada de loterías en Colombia y pusieron en juego diferentes premios para los participantes.

Super Astro Sol hoy: número ganador y signo del sorteo de este viernes, 11 de septiembre

Resultado de la Lotería de Medellín hoy

La Lotería de Medellín realizó este viernes 11 de septiembre uno de sus sorteos habituales, en el que se definió el número correspondiente al premio mayor y su respectiva serie.

Número ganador: 0553

0553 Serie: 163

El resultado permite a los jugadores comprobar sus billetes y verificar si obtuvieron alguno de los premios contemplados en el plan correspondiente.

Resultado de la Lotería de Santander hoy

La Lotería de Santander también realizó su sorteo de este viernes. Como parte de la jornada, se definieron los números y series correspondientes a los diferentes premios.

Número ganador: 4231

4231 Serie: 020

La combinación registrada arriba corresponde al resultado principal de la jornada. A partir de estos datos también se pueden revisar las demás categorías establecidas para el sorteo.

Resultado de la Lotería de Risaralda hoy

La Lotería de Risaralda completó la jornada de este viernes 11 de septiembre con su respectivo sorteo. El resultado principal quedó determinado por un número y una serie.

Número ganador: 2192

2192 Serie: 079

El resultado principal quedó definido con esta combinación de número y serie. La lotería también estableció otros resultados dentro de las distintas modalidades de premios del sorteo.