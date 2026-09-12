Loterías

Resultados de las loterías Medellín, Santander y Risaralda: números ganadores de este viernes 11 de septiembre

Los jugadores ya pueden consultar los resultados que dejaron los sorteos de este viernes.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

12 de septiembre de 2026 a las 6:13 a. m.
La noche de este viernes dejó los resultados de Medellín, Santander y Risaralda.
La noche de este viernes dejó los resultados de Medellín, Santander y Risaralda. Foto: Getty Images / Lotería de Medellín / Lotería de Santander / Lotería de Risaralda

Este viernes, 11 de septiembre, se llevaron a cabo los sorteos de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda. Los tres juegos hicieron parte de la jornada de loterías en Colombia y pusieron en juego diferentes premios para los participantes.

El Super Astro Sol ya definió la combinación ganadora de su sorteo 5527.
Super Astro Sol hoy: número ganador y signo del sorteo de este viernes, 11 de septiembre

Resultado de la Lotería de Medellín hoy

La Lotería de Medellín realizó este viernes 11 de septiembre uno de sus sorteos habituales, en el que se definió el número correspondiente al premio mayor y su respectiva serie.

  • Número ganador: 0553
  • Serie: 163
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El resultado permite a los jugadores comprobar sus billetes y verificar si obtuvieron alguno de los premios contemplados en el plan correspondiente.

Resultado de la Lotería de Santander hoy

La Lotería de Santander también realizó su sorteo de este viernes. Como parte de la jornada, se definieron los números y series correspondientes a los diferentes premios.

  • Número ganador: 4231
  • Serie: 020
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La combinación registrada arriba corresponde al resultado principal de la jornada. A partir de estos datos también se pueden revisar las demás categorías establecidas para el sorteo.

Resultado de la Lotería de Risaralda hoy

La Lotería de Risaralda completó la jornada de este viernes 11 de septiembre con su respectivo sorteo. El resultado principal quedó determinado por un número y una serie.

  • Número ganador: 2192
  • Serie: 079
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El resultado principal quedó definido con esta combinación de número y serie. La lotería también estableció otros resultados dentro de las distintas modalidades de premios del sorteo.