Resultados de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda del viernes 4 de septiembre de 2026

La noche de este viernes 4 de septiembre de 2026 vuelve a estar marcada por la suerte para miles de colombianos que compraron sus billetes con la esperanza de quedarse con alguno de los premios que entregan las loterías de Medellín, Santander y Risaralda.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del viernes 4 de septiembre

Como ocurre cada semana, los jugadores deberán revisar tanto el número ganador como la serie correspondiente, pues ambos datos son fundamentales para determinar si un billete obtuvo el premio mayor.

Estos son los resultados de los sorteos de este viernes:

Lotería de Medellín

La Lotería de Medellín realiza tradicionalmente su sorteo los viernes y cuenta con uno de los premios mayores más altos entre las loterías del país.

Para este 4 de septiembre, corresponde el sorteo número 4851.

Número ganador del premio mayor: 1132

Serie: 102

Quienes hayan participado también podrán verificar posteriormente los diferentes premios secos y aproximaciones contemplados dentro del plan de premios.

Lotería de Santander

La Lotería de Santander también juega este viernes y vuelve a poner a prueba la suerte de quienes adquirieron sus billetes y fracciones en diferentes puntos del país.

Una vez realizado el sorteo, estos serán los datos correspondientes al premio mayor:

Número ganador del premio mayor: 0856

Serie: 281

Los apostadores deben tener en cuenta que no solamente el premio mayor entrega dinero. El plan de premios incluye otras posibilidades de ganar dependiendo de los números y series obtenidos.

Lotería de Risaralda

La tercera lotería protagonista de la jornada es la de Risaralda, cuyo sorteo se realiza los viernes.

Para este 4 de septiembre de 2026, está programado el sorteo número 2965.

Número ganador del premio mayor: 2131

Serie: 085

Además del premio mayor, esta lotería contempla otros premios que pueden beneficiar a los jugadores, por lo que es recomendable revisar completamente el billete antes de descartarlo.

El Sinuano reveló sus números ganadores: así quedaron los sorteos día y noche del 4 de septiembre

¿Qué hacer si ganó la lotería?

Si alguno de los números de su billete coincide con los resultados, es importante consultar los canales oficiales de cada lotería para confirmar el premio y conocer el procedimiento establecido para reclamarlo.

También se recomienda conservar el billete en buenas condiciones y verificar cuidadosamente tanto el número como la serie antes de realizar cualquier trámite.

Los resultados publicados tienen carácter informativo. La validación definitiva debe hacerse directamente con cada una de las loterías.