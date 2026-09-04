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Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo del viernes 4 de septiembre de 2026

Estas son las combinaciones numéricas en el sorteo del día de hoy.

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Redacción Loterías
4 de septiembre de 2026 a las 2:31 p. m.
Resultados del Chontico Día y Noche
Resultados del Chontico Día y Noche Foto: Montaje Semana con foto de Getty Images

Este viernes, 4 de septiembre de 2026, miles de colombianos siguieron de cerca un nuevo sorteo de la tradicional lotería Chontico Día, soñando con pegarle al premio mayor y darles un giro a sus finanzas.

Chontico Millonario jugó este sábado en sus dos horarios tradicionales.
Chontico Millonario jugó este sábado en sus dos horarios tradicionales. Foto: Getty Images

El sorteo 8537 dejó como número ganador el 1846, resultado que rápidamente empezó a compartirse entre quienes hicieron sus apuestas durante el día.

Por otro lado, también hubo expectativa por La Quinta, la balota adicional del juego, que en esta edición terminó con el número 2.

Resultado de Chontico Día - 4 de septiembre

Premio mayor: 1846 - 2

  • Tres últimos: 846.
  • Dos últimos: 46.
  • Cifra completa: 1846.
  • Último número: 2.
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Resultado de Chontico Noche - 4 de septiembre

Premio mayor: pendiente

  • Tres últimos: pendiente.
  • Dos últimos: pendiente.
  • Cifra completa: pendiente.
  • Último número: pendiente.
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El siguiente sorteo de la Lotería Chontico en ambas ediciones se llevará a cabo el sábado 5 de septiembre, en los horarios habituales.

Si se perdió los resultados de los sorteos más recientes, a continuación podrá encontrar un breve resumen para verificar si fue uno de los afortunados ganadores.

Chontico Día

  • 3 de septiembre de 2026: 2909. La Quinta: 5.
  • 2 de septiembre de 2026: 7230. La Quinta: 4.
  • 1 de septiembre de 2026: 3628. La Quinta: 9.

Chontico Noche

  • 3 de septiembre de 2026: 3544. La Quinta: 1.
  • 2 de septiembre de 2026: 8301. La Quinta: 0.
  • 1 de septiembre de 2026: 9362. La Quinta: 3.