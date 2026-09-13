Mano derecha de James Rodríguez le dio las claves para que brille en Atlético Nacional

La llegada de James Rodríguez a la plantilla de Atlético Nacional ha generado expectativas y debates debido a sus antecedentes recientes en diversos clubes del exterior.

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Frente a los interrogantes sobre su adaptación a la Liga BetPlay y el rendimiento deportivo demostrado en sus etapas previas, entrenadores y figuras cercanas a su carrera han comenzado a analizar los factores de manejo requeridos para potenciar el talento del ‘10′.

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Entre las opiniones más destacadas figura la de Patricio Camps, exasistente técnico de José Néstor Pékerman en la selección nacional de Colombia.

El estratega argentino, quien acompañó al volante durante sus periodos de mayor brillo internacional, compartió detalles sobre la metodología de trabajo adecuada y el trato cotidiano que demanda el deportista para alcanzar su punto óptimo en la competencia.

James en el día a día

Durante una entrevista para DirecTV Sports, Camps valoró las calidades técnicas del volante de creación a lo largo de las concentraciones con el equipo nacional.

El exfutbolista y técnico resaltó el profesionalismo y la disposición personal del mediocampista durante las sesiones preparatorias de cara a compromisos de eliminatorias y torneos internacionales de alta exigencia.

Al ser consultado sobre las dinámicas de trabajo compartidas en la Tricolor, el exasistente de la Selección Colombiana sostuvo que “un lujo, un jugador de jerarquía, que ha tenido los mejores momentos en nuestra estadía en la Selección Colombia, que le ha dado muchísimo”, calificando a James Rodríguez como un deportista de primer nivel, accesible en la interacción profesional y cercano al grupo de trabajo.

La clave para el rendimiento de James

Camps profundizó en la dimensión psicológica del jugador, enfatizando que el estado de ánimo y el trato diario por parte del cuerpo técnico y la directiva resultan determinantes en la producción futbolística de los atletas de sus características. Según el estratega, las exigencias no pueden aplicarse de manera homogénea a todos los integrantes de un plantel.

En relación con el ambiente que requiere el deportista para destacar en Atlético Nacional, el técnico explicó que “especialmente en James, es algo más importante que en el resto, ese día a día, lo cotidiano, para poder después trasladar en cancha aquello que sabemos puede entregar”, añadiendo que el jugador necesita sentirse protegido y respaldado para que su juego fluya en un nivel competitivo constante.