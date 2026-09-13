Loterías

Números ganadores del Super Astro Luna del sábado 12 de septiembre de 2026

La lotería ofrece varios niveles de premios de acuerdo con el número de aciertos.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

13 de septiembre de 2026 a las 6:20 a. m.
El número favorecido y el signo ganador del Super Astro Luna ya se conocen.
El número favorecido y el signo ganador del Super Astro Luna ya se conocen. Foto: Getty Images / Super Astro

En la noche del sábado 12 de septiembre se realizó el sorteo número 8241 de la lotería Super Astro Luna, que ofrece un premio equivalente a 42.000 veces el valor de la apuesta.

Super Astro Luna juega todos los días en horas de la noche.
Super Astro Luna hoy: resultado del sorteo de este viernes, 11 de septiembre

Durante la transmisión oficial, emitida por la señal de Canal 1, se anunció que el premio mayor fue otorgado al número 2820 bajo el signo Geminis.

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Estas son las cifras y signos ganadores de los tres sorteos más recientes de la lotería Super Astro Luna:

  • Sorteo del 11 de septiembre de 2026: número 9054 con el signo Tauro.
  • Sorteo del 10 de septiembre de 2026: número 8387 con el signo Acuario.
  • Sorteo del 9 de septiembre de 2026: número 3367 con el signo Piscis.

El próximo sorteo del Super Astro Luna se jugará este domingo, 13 de septiembre de 2026, a las 10:50 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión a través del Canal 1 y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Super Astro.

Premios y modalidades de apuesta

El Super Astro Luna ofrece niveles de premios según el número de aciertos:

  • 4 cifras + signo zodiacal: gana 42.000 veces el monto apostado.
  • 3 cifras + signo zodiacal: gana 1.000 veces la apuesta.
  • 2 cifras + signo zodiacal: gana 100 veces la apuesta.

Cómo jugar al Super Astro Luna

Participar en el Super Astro Luna es fácil y rápido:

  • Escoger un número: El jugador debe seleccionar un número de cuatro cifras, entre 0000 y 9999.
  • Asociar un signo zodiacal: Cada número se vincula a uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario o Piscis.

El valor de la apuesta mínima es de 500 pesos, mientras que la máxima puede ser de 10.000 pesos por jugada.