Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 12 de septiembre de 2026

Este sábado, 12 de julio de 2026, se llevó a cabo un buen sorteo de la Lotería de Boyacá, donde un apostador se convirtió en feliz ganador del premio mayor de $15.000 millones.
Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña para el sábado 12 de septiembre
Resultado del premio mayor sábado 12 de septiembre de 2026
Número ganador de $15.000 millones
- Número: 2984
- Serie: 406
Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá
El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:
- Premio Mayor: $ 15.000.000.000
- Premio Fortuna: $ 1.000.000.000
- Premio Alegría: $ 400.000.000
- Premio Ilusión: $ 300.000.000
- Premio Esperanza: $100.000.000
- Premio Berraquera: $ 50.000.000
- Premio Optimismo: $ 20.000.000
- Premio Valentía: $10.000.000