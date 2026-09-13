Loterías

Lotería de Boyacá: estos son los resultados del sábado 12 de septiembre de 2026

Por medio de las redes sociales se puede dar seguimiento al sorteo.

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Redacción Loterías
13 de septiembre de 2026 a las 6:12 a. m.
La lotería jugó este sábado, 12 de septiembre
La lotería jugó este sábado, 12 de septiembre Foto: Redes sociales/Getty images/Montaje:Semana

Este sábado, 12 de julio de 2026, se llevó a cabo un buen sorteo de la Lotería de Boyacá, donde un apostador se convirtió en feliz ganador del premio mayor de $15.000 millones.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 6 de abril.
Números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña para el sábado 12 de septiembre

Resultado del premio mayor sábado 12 de septiembre de 2026

Número ganador de $15.000 millones

  • Número: 2984
  • Serie: 406
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Plan de premios del sorteo de la Lotería de Boyacá

El plan de premios vigente para este sorteo está distribuido de la siguiente manera:

  • Premio Mayor: $ 15.000.000.000
  • Premio Fortuna: $ 1.000.000.000
  • Premio Alegría: $ 400.000.000
  • Premio Ilusión: $ 300.000.000
  • Premio Esperanza: $100.000.000
  • Premio Berraquera: $ 50.000.000
  • Premio Optimismo: $ 20.000.000
  • Premio Valentía: $10.000.000