Cayó Baloto Revancha con un acumulado de $3.200 millones: hay un nuevo millonario en Colombia

En Colombia, la suerte le sonrió a un apostador de Baloto Revancha, realizado la noche del sábado 12 de septiembre de 2026.

El afortunado, ubicado en Bucaramanga, Santander, le apostó al acumulado de Baloto Revancha que estaba en 3.200 millones de pesos.

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De acuerdo con información oficial, el tiquete ganador con los números 4, 8, 17, 21, 27 y la superbalota 1 fue jugado bajo la modalidad manual a través de Baloto.com.

“Además de entregar el gran acumulado de Revancha, el sorteo dejó un total de 25.058 ganadores, para una premiación total de $3.329.200.100 millones”, agregaron desde Baloto.

Resultados del Baloto

Este sábado, 12 de septiembre de 2026, también se llevó a cabo el sorteo 2708 del Baloto con un acumulado de $58.000 millones.

Resultados del sorteo 2708 del Baloto

Premio acumulado de $58.000 millones

Número ganador: 29-38-07-31-32

Súper balota: 13

El próximo sorteo del Baloto se jugará el lunes 14 de septiembre de 2026 a las 11:00 p. m. Este sorteo se transmite en vivo por televisión nacional y los resultados se pueden consultar en la página oficial del Baloto y en redes sociales.

¿Cómo se reclama un premio del Baloto?

Para cobrar premios inferiores a 182 UVT (equivalentes a $8′565.830 COP), el jugador debe presentar:

Tiquete original : si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario.

: si la compra fue digital, se debe imprimir el archivo enviado por correo electrónico o descargar desde el menú “Mis Apuestas” del perfil de usuario. Documento de identidad vigente : puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia.

: puede ser cédula, cédula de extranjería, pasaporte, carné diplomático, permiso de protección temporal o permiso especial de permanencia. ¿Cómo jugar Baloto y Revancha?

Las personas que quieran participar deben adquirir una boleta de la lotería, en la cual eligen cinco números entre el 1 y el 43 sin repetir. Posteriormente, seleccionan una superbalota del 1 al 16. En caso de acertar a los sí es números, podrán llevarse el premio mayor.

En caso de acertar a los sí es números, podrán llevarse el premio mayor. Para jugar la Revancha, los participantes pagan un excedente de 3.000 pesos para que, con los mismos números, prueben de nuevo su suerte.