Este sábado 19 de septiembre de 2026 se realizó una nueva jornada de La Antioqueñita, juego de azar que ofrece resultados en dos horarios durante el día, uno en la mañana y otro en la tarde.

Resultados de las loterías Medellín, Santander y Risaralda: números ganadores de este viernes 18 de septiembre

En cada modalidad, los participantes eligen sus números con la expectativa de acertar la combinación ganadora.

La mecánica contempla cuatro cifras, cada una entre 0 y 9, y en las ediciones recientes se incorporó una quinta balota como parte del resultado.

Para la jornada de la mañana, correspondiente al sorteo número 6753de La Antioqueñita Día, la combinación ganadora fue 3410. La quinta balota fue el número 7.

Resultados del sorteo 6753 – La Antioqueñita Día

Número ganador: 3410

Quinta balota: 7

Además, la edición de la tarde se realiza habitualmente a las 4:00 p. m. y puede seguirse en vivo a través del canal oficial de YouTube La Red Gana, donde se pueden verificar de inmediato los números sorteados.

Resultados del sorteo 6754 – La Antioqueñita Tarde

Número ganador: pendiente

Quinta balota: pendiente

Para quienes no pudieron revisar los sorteos más recientes, estos resultados hacen parte del resumen de las últimas combinaciones ganadoras en las dos versiones del juego que han sido:

La Antioqueñita Día

Sorteo del 18 de septiembre de 2026: 9677 – Quinta balota: 8.

– Quinta balota: Sorteo del 17 de septiembre de 2026: 0801 – Quinta balota: 7.

– Quinta balota: Sorteo del 16 de septiembre de 2026: 7398 – Quinta balota: 5.

Números y signo ganador de Super Astro Luna este viernes, 18 de septiembre

La Antioqueñita Tarde

Sorteo del 18 de septiembre de 2026: 7900 – Quinta balota: 0.

– Quinta balota: Sorteo del 17 de septiembre de 2026: 2474 – Quinta balota: 2.

– Quinta balota: Sorteo del 16 de septiembre de 2026: 2329 – Quinta balota: 4.

El próximo sorteo de este importante juego de azar se llevará a cabo este sábado, 19 de septiembre de 2026, y se podrá seguir en vivo por las diferentes plataformas digitales.