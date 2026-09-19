Resultados de las loterías Medellín, Santander y Risaralda: números ganadores de este viernes 18 de septiembre

Este viernes 18 de septiembre se realizaron los sorteos de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda, que pusieron en juego diferentes premios durante la jornada. Estos son los resultados de los tres sorteos y las respectivas series.

Estos fueron los números de La Antioqueñita Día y Tarde del 18 de septiembre: conozca las combinaciones ganadoras

Lotería de Medellín: resultado de hoy, 18 de septiembre

La Lotería de Medellín llevó a cabo este viernes su sorteo habitual, en el que quedó definido el número correspondiente al premio mayor y la serie que lo acompaña.

Número ganador: 8535

8535 Serie: 183

Los participantes pueden comparar estos datos con los registrados en sus billetes y revisar las demás categorías de premios.

Lotería de Santander: número ganador y serie

La Lotería de Santander también realizó este viernes 18 de septiembre su respectivo sorteo, con un premio mayor y diferentes categorías contempladas dentro de su plan de premios.

Número ganador: 0937

0937 Serie: 278

El número y la serie corresponden al resultado principal de la jornada y permiten verificar los billetes participantes.

Lotería de Risaralda: resultado y número ganador

La Lotería de Risaralda completó la jornada de este viernes con su sorteo, en el que se definieron las cifras correspondientes al premio mayor.

Número ganador: 6711

6711 Serie: 284

Para comprobar si un billete obtuvo un premio, es necesario revisar los datos completos y compararlos con la información oficial de cada lotería.