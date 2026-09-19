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Resultados de las loterías Medellín, Santander y Risaralda: números ganadores de este viernes 18 de septiembre

La jornada de este viernes dejó los resultados de tres importantes loterías del país.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

19 de septiembre de 2026 a las 6:15 a. m.
Los jugadores ya pueden consultar los resultados de los sorteos realizados este viernes.
Los jugadores ya pueden consultar los resultados de los sorteos realizados este viernes. Foto: Getty Images / Lotería de Medellín / Lotería de Santander / Lotería de Risaralda

Este viernes 18 de septiembre se realizaron los sorteos de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda, que pusieron en juego diferentes premios durante la jornada. Estos son los resultados de los tres sorteos y las respectivas series.

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Lotería de Medellín: resultado de hoy, 18 de septiembre

La Lotería de Medellín llevó a cabo este viernes su sorteo habitual, en el que quedó definido el número correspondiente al premio mayor y la serie que lo acompaña.

  • Número ganador: 8535
  • Serie: 183
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Los participantes pueden comparar estos datos con los registrados en sus billetes y revisar las demás categorías de premios.

Lotería de Santander: número ganador y serie

La Lotería de Santander también realizó este viernes 18 de septiembre su respectivo sorteo, con un premio mayor y diferentes categorías contempladas dentro de su plan de premios.

  • Número ganador: 0937
  • Serie: 278
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El número y la serie corresponden al resultado principal de la jornada y permiten verificar los billetes participantes.

Lotería de Risaralda: resultado y número ganador

La Lotería de Risaralda completó la jornada de este viernes con su sorteo, en el que se definieron las cifras correspondientes al premio mayor.

  • Número ganador: 6711
  • Serie: 284
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Para comprobar si un billete obtuvo un premio, es necesario revisar los datos completos y compararlos con la información oficial de cada lotería.