Resultados de las loterías Medellín, Santander y Risaralda: números ganadores de este viernes 18 de septiembre

Este viernes 18 de septiembre se realizaron los sorteos de las loterías de Medellín, Santander y Risaralda, que pusieron en juego diferentes premios durante la jornada. Estos son los resultados de los tres sorteos y las respectivas series.
Lotería de Medellín: resultado de hoy, 18 de septiembre
La Lotería de Medellín llevó a cabo este viernes su sorteo habitual, en el que quedó definido el número correspondiente al premio mayor y la serie que lo acompaña.
- Número ganador: 8535
- Serie: 183
Los participantes pueden comparar estos datos con los registrados en sus billetes y revisar las demás categorías de premios.
Lotería de Santander: número ganador y serie
La Lotería de Santander también realizó este viernes 18 de septiembre su respectivo sorteo, con un premio mayor y diferentes categorías contempladas dentro de su plan de premios.
- Número ganador: 0937
- Serie: 278
El número y la serie corresponden al resultado principal de la jornada y permiten verificar los billetes participantes.
Lotería de Risaralda: resultado y número ganador
La Lotería de Risaralda completó la jornada de este viernes con su sorteo, en el que se definieron las cifras correspondientes al premio mayor.
- Número ganador: 6711
- Serie: 284
Para comprobar si un billete obtuvo un premio, es necesario revisar los datos completos y compararlos con la información oficial de cada lotería.