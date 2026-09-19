Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de septiembre: consulte los números ganadores

Este sábado 19 de septiembre de 2026, miles de colombianos están atentos a los resultados de las loterías y chances de hoy, con el objetivo de verificar si alguno de los números jugados fue el ganador.

Durante la jornada se conocen los resultados de diferentes sorteos, entre ellos El Dorado, El Paisita y La Caribeña, que cuentan con distintos horarios de publicación. Los jugadores pueden consultar las cifras oficiales de cada sorteo para comprobar sus apuestas.

¿Tuvo suerte? Consulte aquí los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 18 de septiembre

En esta nota puede consultar los resultados de lotería y chance de hoy, sábado 19 de septiembre, además de los números ganadores de los principales sorteos y sus respectivos horarios.

Resultados de loterías de este 19 de septiembre

El sorteo de El Dorado cuenta con dos oportunidades durante el día: una en la mañana y otra en la tarde. Los jugadores pueden comparar sus números con los resultados publicados después de cada sorteo.

El Dorado Mañana

Premio mayor: 4660.

La Quinta: 9.

El Dorado Tarde

Premio mayor: .

La Quinta: .

El Paisita Día

Premio mayor: 4751.

La Quinta: 2.

El Paisita Noche

Premio mayor: Por jugarse..

La Quinta: Por jugarse.

La Caribeña Día

Premio mayor: Por jugarse.

La Quinta: Por jugarse.

La Caribeña Noche

Premio mayor: Por jugarse.

La Quinta: Por jugarse.

Los jugadores deben conservar el comprobante de la apuesta y consultar los resultados en los canales oficiales antes de iniciar cualquier trámite relacionado con un posible premio. Además, es fundamental revisar las condiciones y los plazos establecidos para cada sorteo.

En caso de que el número jugado coincida con el resultado ganador, se debe verificar el premio y cumplir con el procedimiento establecido para reclamarlo dentro del tiempo indicado.