Súper Astro Sol hoy: resultado y número ganador del sábado 19 de septiembre de 2026

Este sábado, 19 de septiembre, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares de toda Colombia.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 19 de septiembre: consulte los números ganadores

Estos fueron los resultados oficiales:

El número ganador es: 8874.

Los últimos tres dígitos: 874.

Los últimos dos dígitos: 74.

El signo zodiacal ganador es: Cáncer.

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte con la posibilidad de ganar millones de pesos al acertar la cifra completa, en el mismo orden en que aparece en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elegirá cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

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Sin embargo, este juego de azar también contempla otros premios: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo recibirá el valor apostado multiplicado por 1.000, mientras que quien acierte las dos últimas cifras, junto con el signo, obtendrá lo apostado multiplicado por 100.