Loterías

Sorteos ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña de hoy domingo, 20 de septiembre de 2026

Estos fueron los resultados ganadores de esta jornada de fin de semana.

GoogleSiga los últimos resultados de las loterías en Discover, consulte los acumulados y novedades de los sorteos

Redacción Loterías
20 de septiembre de 2026 a las 3:09 p. m.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

Los juegos de azar son populares en Colombia y les han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero que les han permitido cumplir metas.

Aunque las probabilidades de ganar no son altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.

Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 10 de octubre.
Resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña del 13 de septiembre. Foto: Montaje de SEMANA: Getty Images - loteriasdehoy.co

El Paisita, por un lado, ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día, que se realiza a las 2:00 p. m., y el de la noche, a las 6:00 p. m.

El Paisita Día - 20 de septiembre

  • Premio mayor: 8921.
  • La Quinta: 2.
YouTube video UJitR5wSNK4 thumbnail

El Paisita Noche - 20 de septiembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • Animal: Pendiente.
YouTube video O3Xq_YfVCYQ thumbnail

La Caribeña es otro ejemplo y se ha consolidado a lo largo de los años como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.

La Caribeña Día - 20 de septiembre

  • Premio mayor: 5248.
  • La Quinta: 6.
YouTube video _YI055zqB5A thumbnail

En el caso de El Dorado, se juega a las 11:00 a. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la noche, el sorteo se lleva a cabo a las 7:30 p. m.

Dorado Noche - 20 de septiembre

  • Premio mayor: Pendiente.
  • La Quinta: Pendiente.