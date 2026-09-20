Sorteos ganadores de El Paisita, El Dorado y La Caribeña de hoy domingo, 20 de septiembre de 2026

Los juegos de azar son populares en Colombia y les han permitido a miles de personas recibir millonarias sumas de dinero que les han permitido cumplir metas.
Aunque las probabilidades de ganar no son altas, muchos apuestan día a día su dinero con la esperanza de resultar ganadores de los premios.
El Paisita, por un lado, ofrece dos oportunidades de ganar: el sorteo del día, que se realiza a las 2:00 p. m., y el de la noche, a las 6:00 p. m.
El Paisita Día - 20 de septiembre
- Premio mayor: 8921.
- La Quinta: 2.
El Paisita Noche - 20 de septiembre
- Premio mayor: Pendiente.
- Animal: Pendiente.
La Caribeña es otro ejemplo y se ha consolidado a lo largo de los años como una de las loterías más populares, ofreciendo premios millonarios, secos y aproximaciones, lo que amplía las posibilidades de ganar.
La Caribeña Día - 20 de septiembre
- Premio mayor: 5248.
- La Quinta: 6.
En el caso de El Dorado, se juega a las 11:00 a. m. de lunes a sábado, mientras que los domingos y festivos tiene horarios especiales. En la noche, el sorteo se lleva a cabo a las 7:30 p. m.
Dorado Noche - 20 de septiembre
- Premio mayor: Pendiente.
- La Quinta: Pendiente.