Números ganadores de las loterías de Manizales, Valle y Meta para el 23 de septiembre

Loterías de Manizales, Valle y Meta hacen acto de presencia este 23 de septiembre de 2026 con números que lo podrían volver el nuevo multimillonario en Colombia.

Números ganadores de las loterías de Manizales, Valle y Meta para el 2 de septiembre

Estos juegos de azar se llevan a cabo todos los miércoles en la noche, más exactamente sobre las 10:30 p. m., para Valle y Meta, mientras que la Lotería de Manizales se sortea sobre las 11:30 p. m.

El número ganador entrega miles de millones de pesos colombianos como premio mayor y algunos premios secos, que pueden representar una oportunidad para cambiar de rutina y disponer de recursos adicionales.

Los jugadores de las loterías participan adquiriendo un billete o fracción oficial en los puntos autorizados o vía web, los cuales deben coincidir exactamente en número y serie para reclamar el premio mayor o los premios secos. Consulte al respaldo de su billete la forma para reclamar el premio que haya ganado.

Ganador del premio mayor de la Lotería del Valle, sorteo 4867

Número: 4356.

Serie: 149.

Ganador premio mayor de la Lotería del Meta, sorteo 3316

Número: 2962.

Serie: 032.

Ganador premio mayor de la Lotería de Manizales, sorteo 4974

Número: 1933.

Serie: 219.

El próximo sorteo de estas loterías se realizará el día miércoles 16 de septiembre de 2026, a las 10:30 de la noche para Meta y Valle. La Lotería de Manizales es a las 11:30. Este juego de azar se transmite en vivo por televisión y radio regionales. Los demás resultados (secos) se pueden consultar en las páginas web oficiales.

Estos juegos de azar en Colombia ofrecen la posibilidad de ganar premios millonarios en diferentes modalidades. Recuerde revisar muy bien su billete, número por número. Estas loterías son reguladas por Coljuegos. Si quiere probar suerte, juéguelas comprando en puntos oficiales.