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Resultado millonario del Super Astro sol: número ganador de este jueves, 6 de agosto de 2026

El Super Astro Sol realizó un nuevo sorteo este jueves, con una combinación ganadora.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

6 de agosto de 2026 a las 4:29 p. m.
El más reciente sorteo del Super Astro Sol ya tiene número y signo del zodiaco ganadores.
El más reciente sorteo del Super Astro Sol ya tiene número y signo del zodiaco ganadores. Foto: Super Astro Sol y Getty

El Super Astro Sol realizó un nuevo sorteo este jueves, 6 de agosto de 2026, una de las modalidades de suerte y azar más populares en Colombia. Los jugadores estuvieron atentos al resultado con la esperanza de acertar el número de cuatro cifras y el signo del zodiaco para llevarse uno de los premios disponibles.

Descubra si fue ganador de El Sinuano Día o El Sinuano Noche
¿Jugó El Sinuano? Consulte los resultados del Día y Noche del 6 de agosto

Resultado del Super Astro Sol del jueves 6 de agosto de 2026

El resultado oficial del Super Astro Sol correspondiente al sorteo 5498 es:

  • Número ganador: 7302.
  • Signo ganador: Cáncer.
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Los apostadores pueden verificar su tiquete para confirmar si obtuvieron algún premio, de acuerdo con las reglas establecidas para este juego de azar.

Últimos resultados del Super Astro Sol

Estos han sido los resultados de los sorteos más recientes:

  • Miércoles 5 de agosto de 2026 (Sorteo 5497): 4896 – Signo Géminis.
  • Martes 4 de agosto de 2026 (Sorteo 5496): 3301 – Signo Géminis.
  • Lunes 3 de agosto de 2026 (Sorteo 5495): 6249 – Signo Acuario.