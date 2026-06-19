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Resultados Super Astro Sol del viernes 19 de junio: estos son los números ganadores

Revise si la suerte estuvo de su lado en un nuevo sorteo de este reconocido juego de azar.

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Manuel Santiago Sánchez González

Manuel Santiago Sánchez González

19 de junio de 2026 a las 4:04 p. m.
Súper Astro Sol 19 de junio de 2026.
Súper Astro Sol 19 de junio de 2026. Foto: Getty Images y logo oficial Super Astro Sol.

Este viernes, 19 de junio de 2026, a las 4:00 de la tarde, se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares de todo Colombia.

Hubo nuevo sorteo de Super Astro Sol este 20 de diciembre de 2025. Estos fueron los números y signo ganadores
Super Astro Sol del jueves 18 de junio: estos son los números ganadores

Estos fueron los resultados oficiales:

  • El número ganador es: 4971
  • Los últimos tres dígitos: 971.
  • Los últimos dos dígitos: 91.
  • El signo zodiacal ganador es: Aries.

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte con la posibilidad de ganar millones de pesos al acertar la cifra completa, en el mismo orden en que aparece en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

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Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elegirá cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Súper Astro Sol - 25 de abril de 2026.
Súper Astro Sol. Foto: Getty Images y logo oficial Super Astro Sol.

Sin embargo, este juego de azar también contempla otros premios: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo recibirá el valor apostado multiplicado por 1.000, mientras que quien acierte las dos últimas cifras, junto con el signo, obtendrá lo apostado multiplicado por 100.