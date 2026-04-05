En la noche del sábado, 4 de abril de 2026 se llevó a cabo una nueva edición del Super Astro Luna, coincidiendo con la jornada de Sábado Santo, una fecha en la que miles de jugadores estuvieron atentos a los números y signos del zodiaco definidos por el sorteo.

Lotería de Boyacá: números ganadores del sorteo de este sábado, 4 de abril

Como es habitual, la expectativa giró en torno a la combinación ganadora, que puede representar importantes premios para quienes lograron acertar.

A continuación, el resultado completo, el número ganador y el signo que marcó la suerte en esta edición especial.

El sorteo se emite a diario en la franja nocturna a las 10:50 p.m.; Sin embargo, los domingos y días festivos su horario se adelanta a las 8:30 p.m. Uno de sus mayores atractivos son los premios, que pueden llegar a multiplicar hasta 42.000 veces el valor de la apuesta.

Resultados Super Astro Luna, viernes 3 de abril de 2026

Número ganador: 5341

Signo zodiacal ganador: Virgo

Últimos tres dígitos: 341

Últimos dos dígitos: 41

Los participantes disponen de distintas modalidades para obtener premios, ya sea acertando la combinación completa de cuatro cifras junto con el signo zodiacal o únicamente los números, según el valor apostado, que generalmente se ubica entre los 500 y los 10.000 pesos colombianos.

Gracias a este esquema flexible, el Super Astro Luna ha logrado consolidarse como uno de los juegos de azar con mayor acogida en el país.

Para jugar, la persona debe adquirir un tiquete por el monto que desee invertir, elegir una combinación de cuatro dígitos del 0 al 9 y asociarla a un signo zodiacal, con la expectativa de alcanzar el premio mayor.

El Super Astro Luna es uno de los juegos de azar más populares en Colombia, con múltiples opciones de premio según la apuesta. Foto: Getty Images

El sistema no solo recompensa el acierto total, sino también las coincidencias parciales.

En ese sentido, quienes logran acertar los últimos tres números y el signo pueden recibir pagos de hasta mil veces lo apostado, mientras que coincidir en las dos cifras finales junto con el signo representa un premio cercano a 100 veces la apuesta.

Los resultados y el detalle de la premiación se encuentran disponibles en el portal oficial del juego, donde se publica la información correspondiente a cada sorteo.

Lotería Super Astro Sol de este sábado 4 de abril: conozca los números que salieron y descubra si ganó

Así, el Super Astro Luna se mantiene como una alternativa dentro del mercado de juegos de azar en Colombia, ofreciendo diferentes opciones de premio.

Es importante tener en cuenta que estas actividades están bajo la regulación de Coljuegos, por lo que se recomienda realizar las apuestas únicamente en puntos de venta autorizados.