Estos fueron los números ganadores de El Dorado, El Paisita y La Caribeña este 18 de junio

Este jueves 18 de junio se llevó a cabo una nueva jornada de sorteos de algunas de las principales loterías y chances de Colombia. Miles de jugadores estuvieron atentos a los resultados de El Dorado, El Paisita y La Caribeña, tres de los juegos de azar más populares del país.

Como ocurre diariamente, estos sorteos generan gran expectativa entre los apostadores, quienes esperan conocer si los números elegidos les permitieron obtener alguno de los premios disponibles en las distintas modalidades de chance.

Resultados de los sorteos de este jueves 18 de junio

Dorado Mañana

Premio mayor: 7928.

La Quinta: 3.

Dorado Tarde

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El Paisita Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Día

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

La Caribeña Noche

Premio mayor: pendiente

La Quinta: pendiente

El chance continúa siendo una de las modalidades de juego más populares entre los colombianos, especialmente en aquellas regiones donde esta tradición forma parte de la vida cotidiana. Día tras día, miles de personas participan con la esperanza de acertar los números ganadores y obtener importantes premios.

Aunque la suerte no siempre acompaña a todos los jugadores, cada sorteo representa una nueva oportunidad para intentar ganar, manteniendo viva la expectativa que caracteriza a estos juegos de azar en todo el país.