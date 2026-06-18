Combinación ganadora del Baloto: revise si fue el ganador como la Tricolor, miércoles 17 de junio de 2026

La noche de este miércoles 17 de junio de 2026 dejó celebraciones para millones de colombianos. Mientras la Selección Colombia debutó con una victoria 3-1 frente a Uzbekistán en el Mundial de 2026, los jugadores de Baloto también estuvieron atentos al resultado del sorteo 2671 para verificar si la suerte estuvo de su lado.

¿Fue el ganador? Resultado Lotería Chontico Día y Noche del miércoles 17 de junio de 2026

El acumulado del Baloto continúa despertando expectativa entre los apostadores del país, ya que ofrece una bolsa de 43.200 millones de pesos en la modalidad tradicional. Por su parte, Baloto Revancha entrega un acumulado de 5.600 millones de pesos.

Resultados del sorteo 2671 de Baloto del 17 de junio de 2026

Los números ganadores del Baloto de este miércoles 17 de junio de 2026 fueron:

Acumulado: $43.200 millones

Número ganador: 34 37 39 16 20

34 37 39 16 20 Súper balota: 13

Resultados de Baloto Revancha

En la modalidad Revancha, los resultados fueron los siguientes:

Acumulado: $5.600 millones

Número ganador: 35 19 34 12 07

35 19 34 12 07 Súper balota: 09

Los participantes pueden consultar si acertaron la combinación ganadora y verificar las diferentes categorías de premios establecidas por el juego.

Los últimos resultados de Baloto y Baloto Revancha

Para quienes siguen las tendencias de los sorteos, estos fueron los números que salieron en las tres jornadas anteriores del Baloto:

El Baloto volvió a girar con un acumulado que supera los 43.000 millones de pesos. Foto: Getty Images / Baloto

Baloto

15 de junio de 2026: 04 - 13 - 16 - 22 - 31 | Súper balota: 11

13 de junio de 2026: 13 - 18 - 26 - 28 - 29 | Súper balota: 10

10 de junio de 2026: 03 - 05 - 17 - 18 - 27 | Súper balota: 07

Baloto Revancha