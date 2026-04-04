Lotería Super Astro Sol de este sábado 4 de abril: conozca los números que salieron y descubra si ganó

Este sábado, 4 de abril de 2026, a las 2:30 de la tarde se llevó a cabo un nuevo sorteo de la lotería Super Astro Sol, uno de los juegos de azar más populares de todo Colombia.

Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este sábado, 4 de abril de 2026

Estos fueron los resultados oficiales:

El número ganador es: 2007

Los últimos tres dígitos: 007

Los últimos dos dígitos: 07

El signo zodiacal ganador es: Géminis

Miles de colombianos ponen a prueba su suerte para ganar millones de pesos, al acertar la cifra completa y en el orden en que se juega en las balotas, junto con el signo zodiacal de la suerte.

Esta es una de las loterías más populares de Colombia, en la que el ganador puede llevarse millones de pesos.

Para participar, el jugador debe comprar un tiquete con el que apuesta entre 500 y 10.000 pesos. Luego, elegir cuatro números entre el 0 y el 9, que acompañará con la selección de su signo zodiacal de la suerte.

Resultados de La Antioqueñita del 4 de abril de 2026: números ganadores del Día y la Tarde

Sin embargo, este juego de azar también contempla otros premios: quien acierte los últimos tres dígitos de la cifra y el signo se llevará el total apostado multiplicado por 1.000; quien acierte las últimas dos cifras, junto con el signo, ganará lo apostado multiplicado por 100.

Estos han sido los resultados más recientes: