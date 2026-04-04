Lotería Chontico Día y Noche: resultados del sorteo de este sábado, 4 de abril de 2026

La jornada de este sábado, 4 de abril de 2026, dejó varias sorpresas entre los apostadores. En el más reciente sorteo de la Lotería Chontico Día, el número ganador fue 1628- 1, resultado que rápidamente se convirtió en el centro de atención para quienes siguieron el juego durante este Sábado Santo.

La cifra ganadora generó reacciones entre los jugadores, especialmente en regiones donde este sorteo tiene gran acogida, como el Valle del Cauca y el Cauca. La expectativa no se hizo esperar entre quienes tenían su apuesta en mano.

Se recomienda revisar cuidadosamente el billete, ya que además del premio principal también se registró una quinta con el número 1, lo que amplió las posibilidades de ganar y mantiene a muchos atentos a los resultados.

Resultados de la Lotería Chontico Día, 4 de abril de 2026

Premio mayor: 1628 - 1

Tres últimas cifras: 628

Dos últimas cifras: 28

Número completo: 1628

Quinta balota: 1

Resultados de la Lotería Chontico Noche, 4 de abril de 2026

Premio mayor: 4214 - 5

Tres últimas cifras: 214

Dos últimas cifras: 14

Número completo: 4214

Quinta: pendiente: 5

Los participantes del Chontico pueden jugar adquiriendo un billete o fracción oficial en puntos autorizados o a través de plataformas en línea. Para quedarse con el premio mayor, es necesario que la combinación coincida exactamente tanto en el número como en la quinta balota. Además, el juego contempla distintas modalidades de premio, cuyos detalles pueden consultarse en el respaldo del billete.

Se trata de otra opción dentro de los juegos de azar en Colombia que ofrece la posibilidad de obtener ganancias importantes bajo diferentes esquemas. Cabe recordar que estas actividades están reguladas por Coljuegos, por lo que, si desea participar en el Chontico Día o Noche, es recomendable hacerlo únicamente en puntos de venta oficiales.