Revise si ganó la Lotería de Bogotá: premio mayor sube a 12.000 millones de pesos, jueves 18 de junio de 2026

Este jueves 18 de junio de 2026 se llevó a cabo una nueva edición del sorteo 2851 de la Lotería de Bogotá, uno de los juegos de azar más tradicionales del país, que se juega únicamente los jueves a las 11:15 de la noche.

Super Astro Sol del jueves 18 de junio: estos son los números ganadores

Para esta jornada, el premio mayor alcanzó los 12.000 millones de pesos, generando alta expectativa entre los apostadores.

Resultado del premio mayor: subió el monto ganador

El número ganador del sorteo fue el:

Número: 6705

Serie: 359

Mientras miles de jugadores revisan sus billetes en busca de coincidencias con la combinación favorecida.

Un plan de premios ampliado con múltiples oportunidades

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá estructuró un plan de premios con diferentes niveles, lo que permite que más jugadores resulten favorecidos en cada sorteo:

Premio mayor: $12.000 millones

Premio seco: $1.000 millones

2 premios secos: $500 millones cada uno

3 premios secos: $200 millones cada uno

6 premios secos: $50 millones cada uno

10 premios secos: $20 millones cada uno

30 premios secos: $10 millones cada uno

Este esquema busca mantener el interés de los jugadores con múltiples categorías de ganancia más allá del premio principal.

Resultados recientes de la Lotería de Bogotá

En las últimas semanas, los sorteos han dejado los siguientes números ganadores:

11 de junio de 2026: Número 1577, serie 030

4 de junio de 2026: Número 6439, serie 136

28 de mayo de 2026: Número 5351, serie 215

Estos antecedentes sirven como referencia para quienes siguen la frecuencia de resultados y patrones del juego, aunque cada sorteo es independiente.