Revise si ganó la Lotería de Bogotá: premio mayor sube a 12.000 millones de pesos, jueves 18 de junio de 2026

Este jueves 18 de junio de 2026 se llevó a cabo una nueva edición del sorteo 2851 de la Lotería de Bogotá, uno de los juegos de azar más tradicionales del país, que se juega únicamente los jueves a las 11:15 de la noche.
Para esta jornada, el premio mayor alcanzó los 12.000 millones de pesos, generando alta expectativa entre los apostadores.
¡Póngase la camiseta de la fortuna! Este jueves 18 de junio debuta el Sorteo Especial 2851 de la @loteriadebogota con billete coleccionable y un NUEVO PLAN DE PREMIOS. Subimos el Mayor a $12.000 MILLONES. ¡Haga su jugada porque AHORA SÍ ALCANZA PA' TODO! 🏆💵 #YoJuegoLegal pic.twitter.com/iorOW3nWvD— Lotería de Bogotá (@loteriadebogota) June 16, 2026
Resultado del premio mayor: subió el monto ganador
El número ganador del sorteo fue el:
- Número: 6705
- Serie: 359
Mientras miles de jugadores revisan sus billetes en busca de coincidencias con la combinación favorecida.
Un plan de premios ampliado con múltiples oportunidades
Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá estructuró un plan de premios con diferentes niveles, lo que permite que más jugadores resulten favorecidos en cada sorteo:
- Premio mayor: $12.000 millones
- Premio seco: $1.000 millones
- 2 premios secos: $500 millones cada uno
- 3 premios secos: $200 millones cada uno
- 6 premios secos: $50 millones cada uno
- 10 premios secos: $20 millones cada uno
- 30 premios secos: $10 millones cada uno
Este esquema busca mantener el interés de los jugadores con múltiples categorías de ganancia más allá del premio principal.
Resultados recientes de la Lotería de Bogotá
En las últimas semanas, los sorteos han dejado los siguientes números ganadores:
- 11 de junio de 2026: Número 1577, serie 030
- 4 de junio de 2026: Número 6439, serie 136
- 28 de mayo de 2026: Número 5351, serie 215
Estos antecedentes sirven como referencia para quienes siguen la frecuencia de resultados y patrones del juego, aunque cada sorteo es independiente.