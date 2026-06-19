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Revise si ganó la Lotería de Bogotá: premio mayor sube a 12.000 millones de pesos, jueves 18 de junio de 2026

La Lotería de Bogotá anunció un nuevo plan de premios donde su premio mayor asciende a 12.000 millones de pesos.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

19 de junio de 2026 a las 6:39 a. m.
Miles de jugadores revisan resultados tras el más reciente sorteo de la Lotería de Bogotá celebrado este 18 de junio.
Miles de jugadores revisan resultados tras el más reciente sorteo de la Lotería de Bogotá celebrado este 18 de junio. Foto: Lotería de Bogotá

Este jueves 18 de junio de 2026 se llevó a cabo una nueva edición del sorteo 2851 de la Lotería de Bogotá, uno de los juegos de azar más tradicionales del país, que se juega únicamente los jueves a las 11:15 de la noche.

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Para esta jornada, el premio mayor alcanzó los 12.000 millones de pesos, generando alta expectativa entre los apostadores.

Resultado del premio mayor: subió el monto ganador

El número ganador del sorteo fue el:

  • Número: 6705
  • Serie: 359
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Mientras miles de jugadores revisan sus billetes en busca de coincidencias con la combinación favorecida.

Un plan de premios ampliado con múltiples oportunidades

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá estructuró un plan de premios con diferentes niveles, lo que permite que más jugadores resulten favorecidos en cada sorteo:

  • Premio mayor: $12.000 millones
  • Premio seco: $1.000 millones
  • 2 premios secos: $500 millones cada uno
  • 3 premios secos: $200 millones cada uno
  • 6 premios secos: $50 millones cada uno
  • 10 premios secos: $20 millones cada uno
  • 30 premios secos: $10 millones cada uno

Este esquema busca mantener el interés de los jugadores con múltiples categorías de ganancia más allá del premio principal.

Resultados recientes de la Lotería de Bogotá

En las últimas semanas, los sorteos han dejado los siguientes números ganadores:

  • 11 de junio de 2026: Número 1577, serie 030
  • 4 de junio de 2026: Número 6439, serie 136
  • 28 de mayo de 2026: Número 5351, serie 215

Estos antecedentes sirven como referencia para quienes siguen la frecuencia de resultados y patrones del juego, aunque cada sorteo es independiente.