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Resultado de la Lotería de Bogotá: números ganadores del premio mayor del jueves 6 de agosto

Ya están disponibles los números ganadores del más reciente sorteo de la Lotería de Bogotá.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

7 de agosto de 2026 a las 10:28 a. m.
La tradicional lotería de los jueves reveló el número ganador de su premio mayor.
La tradicional lotería de los jueves reveló el número ganador de su premio mayor. Foto: Getty Images / Lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 6 de agosto de 2026 el sorteo 2858, uno de los más esperados por los apostadores en Colombia. En esta edición, el premio mayor ascendió a 12.000 millones de pesos, una de las bolsas más altas que entrega este tradicional juego de azar.

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Número ganador de la Lotería de Bogotá de hoy

Estos fueron los datos del premio mayor del sorteo 2858:

  • Número ganador: 2944
  • Serie: 460
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Resultados de los últimos sorteos

Estos fueron los números ganadores de los sorteos anteriores de la Lotería de Bogotá:

  • Sorteo 2857 (30 de julio de 2026): número 6731, serie 463.
  • Sorteo 2856 (23 de julio de 2026): número 9032, serie 082.
  • Sorteo 2855 (16 de julio de 2026): número 6798, serie 076.

Plan de premios de la Lotería de Bogotá

El sorteo cuenta con un amplio plan de premios, distribuido de la siguiente manera:

  • 1 premio mayor de: $12.000 millones.
  • 1 premio seco de: $1.000 millones.
  • 2 premios secos de: $500 millones.
  • 3 premios secos de: $200 millones.
  • 6 premios secos de: $50 millones.
  • 10 premios secos de: $20 millones.
  • 30 premios secos de: $10 millones.