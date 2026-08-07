Resultado de la Lotería de Bogotá: números ganadores del premio mayor del jueves 6 de agosto

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 6 de agosto de 2026 el sorteo 2858, uno de los más esperados por los apostadores en Colombia. En esta edición, el premio mayor ascendió a 12.000 millones de pesos, una de las bolsas más altas que entrega este tradicional juego de azar.

Resultado millonario del Super Astro sol: número ganador de este jueves, 6 de agosto de 2026

Número ganador de la Lotería de Bogotá de hoy

Estos fueron los datos del premio mayor del sorteo 2858:

Número ganador: 2944

2944 Serie: 460

Resultados de los últimos sorteos

Estos fueron los números ganadores de los sorteos anteriores de la Lotería de Bogotá:

Sorteo 2857 (30 de julio de 2026): número 6731 , serie 463 .

número , serie . Sorteo 2856 (23 de julio de 2026): número 9032 , serie 082 .

número , serie . Sorteo 2855 (16 de julio de 2026): número 6798, serie 076.

Plan de premios de la Lotería de Bogotá

El sorteo cuenta con un amplio plan de premios, distribuido de la siguiente manera: