Resultado de la Lotería de Bogotá: números ganadores del premio mayor del jueves 6 de agosto

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 6 de agosto de 2026 el sorteo 2858, uno de los más esperados por los apostadores en Colombia. En esta edición, el premio mayor ascendió a 12.000 millones de pesos, una de las bolsas más altas que entrega este tradicional juego de azar.
Resultado millonario del Super Astro sol: número ganador de este jueves, 6 de agosto de 2026
Número ganador de la Lotería de Bogotá de hoy
Estos fueron los datos del premio mayor del sorteo 2858:
- Número ganador: 2944
- Serie: 460
Resultados de los últimos sorteos
Estos fueron los números ganadores de los sorteos anteriores de la Lotería de Bogotá:
- Sorteo 2857 (30 de julio de 2026): número 6731, serie 463.
- Sorteo 2856 (23 de julio de 2026): número 9032, serie 082.
- Sorteo 2855 (16 de julio de 2026): número 6798, serie 076.
Plan de premios de la Lotería de Bogotá
El sorteo cuenta con un amplio plan de premios, distribuido de la siguiente manera:
Loterías
Loterías
Loterías
Loterías
- 1 premio mayor de: $12.000 millones.
- 1 premio seco de: $1.000 millones.
- 2 premios secos de: $500 millones.
- 3 premios secos de: $200 millones.
- 6 premios secos de: $50 millones.
- 10 premios secos de: $20 millones.
- 30 premios secos de: $10 millones.