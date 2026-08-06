Resultado de la Lotería de Risaralda del 6 de agosto: ¿Cayó el premio mayor? Vea los números

Este jueves 6 de agosto de 2026 se llevó a cabo una nueva edición del sorteo ordinario de la Lotería de Risaralda, uno de los juegos de azar con mayor tradición en el occidente colombiano.

Los compradores de billetes en todo el territorio nacional siguieron de cerca el desarrollo de la transmisión oficial para verificar las cifras afortunadas del premio mayor y los secos multimillonarios que otorga la entidad departamental.

Número ganador del premio mayor del 6 de agosto

De acuerdo con la información divulgada por la Lotería de Risaralda y registrada por El Tiempo, las balotas que definen al ganador de la bolsa principal de este sorteo arrojaron la siguiente combinación:

Premio Mayor (1.400 millones de pesos): 5634 de la serie 118

Las personas que adquirieron la fracción ganadora de este número y serie deberán ponerse en contacto directamente con la entidad o los distribuidores autorizados para realizar la validación del billete.

Para garantizar la efectividad en la entrega de los fondos, la administración de la lotería recomienda a los usuarios presentar el billete original en perfecto estado de conservación, acompañado del documento de identidad original y una copia legible del mismo. En el caso de cobros superiores a montos menores, el proceso requiere la diligenciación de formularios de identificación para la prevención del lavado de activos.