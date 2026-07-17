Ya salió la Lotería de Bogotá: resultado ganador de los 12.000 millones de pesos, jueves 16 de julio de 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 16 de julio de 2026 el sorteo 2855 con un monto de premio mayor de 12.000 millones de pesos. El tradicional juego de azar se celebra cada jueves a las 11:15 de la noche y cuenta con varios premios secos de diferentes valores.
Resultado de la Lotería de Bogotá del jueves 16 de julio de 2026
El número ganador del premio mayor del sorteo 2855 fue:
- Número: 6798
- La Quinta: 6
- Serie: 076
En esta oportunidad, el premio mayor ascendió a $12.000 millones, uno de los incentivos más altos que ofrece este sorteo.
Últimos resultados de la Lotería de Bogotá
Estos fueron los números ganadores de los tres sorteos más recientes:
- 16 de julio de 2026: Número 7872, serie 088.
- 9 de julio de 2026: Número 7396, serie 343.
- 2 de julio de 2026: Número 3134, serie 200.
Plan de premios de la Lotería de Bogotá
Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá entrega otros premios que aumentan las posibilidades de ganar.
El plan de premios vigente es el siguiente:
- Premio mayor: $12.000 millones.
- 1 premio seco: $1.000 millones.
- 2 premios secos: $500 millones.
- 3 premios secos: $200 millones.
- 6 premios secos: $50 millones.
- 10 premios secos: $20 millones.
- 30 premios secos: $10 millones.