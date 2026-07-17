Ya salió la Lotería de Bogotá: resultado ganador de los 12.000 millones de pesos, jueves 16 de julio de 2026

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 16 de julio de 2026 el sorteo 2855 con un monto de premio mayor de 12.000 millones de pesos. El tradicional juego de azar se celebra cada jueves a las 11:15 de la noche y cuenta con varios premios secos de diferentes valores.

Super Astro Sol: estos son los números ganadores del jueves 16 de julio de 2026

Resultado de la Lotería de Bogotá del jueves 16 de julio de 2026

El número ganador del premio mayor del sorteo 2855 fue:

Número: 6798

6798 La Quinta: 6

6 Serie: 076

En esta oportunidad, el premio mayor ascendió a $12.000 millones, uno de los incentivos más altos que ofrece este sorteo.

Últimos resultados de la Lotería de Bogotá

Estos fueron los números ganadores de los tres sorteos más recientes:

16 de julio de 2026: Número 7872, serie 088.

Número 7872, serie 088. 9 de julio de 2026: Número 7396, serie 343.

Número 7396, serie 343. 2 de julio de 2026: Número 3134, serie 200.

Plan de premios de la Lotería de Bogotá

Además del premio mayor, la Lotería de Bogotá entrega otros premios que aumentan las posibilidades de ganar.

El plan de premios vigente es el siguiente: