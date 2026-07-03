¿Ganó el primer juego de la Lotería de Bogotá en julio 2026? Conozca el número del premio mayor, sorteo 2853

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 2 de julio de 2026 su primer sorteo del mes. El sorteo 2853, que se juega cada jueves a las 11:15 p. m., puso en juego un premio mayor de 12.000 millones de pesos, además de varios premios secos para los apostadores.
Super Astro Sol del jueves 2 de julio: estos son los números ganadores
Premio mayor de la Lotería de Bogotá: resultado del sorteo 2853
El plan de premios de este sorteo estuvo encabezado por un premio mayor de 12.000 millones de pesos, una cifra superior a la ofrecida en sorteos anteriores.
- El número ganador del premio mayor fue el 3134 con la serie 200.
Además del premio principal, la Lotería de Bogotá sorteó:
- Un premio seco de $1.000 millones.
- Dos premios secos de $500 millones.
- Tres premios secos de $200 millones.
- Seis premios secos de $50 millones.
- Diez premios secos de $20 millones.
- Treinta premios secos de $10 millones.
Los últimos números ganadores antes del sorteo 2853 fueron:
- 25 de junio de 2026: número 0554, serie 463.
- 18 de junio de 2026: número 6703, serie 359.
- 11 de junio de 2026: número 1577, serie 030.