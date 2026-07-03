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¿Ganó el primer juego de la Lotería de Bogotá en julio 2026? Conozca el número del premio mayor, sorteo 2853

El primer sorteo de julio ya dejó un nuevo millonario con el premio mayor de 12.000 millones.

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David Alejandro Rojas García

David Alejandro Rojas García

3 de julio de 2026 a las 6:10 a. m.
Miles de jugadores ya pueden revisar si su billete fue premiado en el sorteo de este jueves 2 de julio.
Miles de jugadores ya pueden revisar si su billete fue premiado en el sorteo de este jueves 2 de julio. Foto: Getty Images / lotería de Bogotá

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 2 de julio de 2026 su primer sorteo del mes. El sorteo 2853, que se juega cada jueves a las 11:15 p. m., puso en juego un premio mayor de 12.000 millones de pesos, además de varios premios secos para los apostadores.

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Premio mayor de la Lotería de Bogotá: resultado del sorteo 2853

El plan de premios de este sorteo estuvo encabezado por un premio mayor de 12.000 millones de pesos, una cifra superior a la ofrecida en sorteos anteriores.

  • El número ganador del premio mayor fue el 3134 con la serie 200.
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Además del premio principal, la Lotería de Bogotá sorteó:

  • Un premio seco de $1.000 millones.
  • Dos premios secos de $500 millones.
  • Tres premios secos de $200 millones.
  • Seis premios secos de $50 millones.
  • Diez premios secos de $20 millones.
  • Treinta premios secos de $10 millones.

Los últimos números ganadores antes del sorteo 2853 fueron:

  • 25 de junio de 2026: número 0554, serie 463.
  • 18 de junio de 2026: número 6703, serie 359.
  • 11 de junio de 2026: número 1577, serie 030.