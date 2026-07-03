¿Ganó el primer juego de la Lotería de Bogotá en julio 2026? Conozca el número del premio mayor, sorteo 2853

La Lotería de Bogotá realizó este jueves 2 de julio de 2026 su primer sorteo del mes. El sorteo 2853, que se juega cada jueves a las 11:15 p. m., puso en juego un premio mayor de 12.000 millones de pesos, además de varios premios secos para los apostadores.

Super Astro Sol del jueves 2 de julio: estos son los números ganadores

Premio mayor de la Lotería de Bogotá: resultado del sorteo 2853

El plan de premios de este sorteo estuvo encabezado por un premio mayor de 12.000 millones de pesos, una cifra superior a la ofrecida en sorteos anteriores.

El número ganador del premio mayor fue el 3134 con la serie 200.

Además del premio principal, la Lotería de Bogotá sorteó:

Un premio seco de $1.000 millones.

Dos premios secos de $500 millones.

Tres premios secos de $200 millones.

Seis premios secos de $50 millones.

Diez premios secos de $20 millones.

Treinta premios secos de $10 millones.

Los últimos números ganadores antes del sorteo 2853 fueron: