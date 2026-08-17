“Lo tratan como a un criminal”: hermano de Jaminton Campaz se quiebra tras graves amenazas al jugador de la Selección

Las consecuencias del paso de la Selección Colombia por la Copa Mundial de la FIFA 2026 han trascendido el ámbito estrictamente deportivo. En una entrevista exclusiva concedida al programa Los Informantes de Caracol Televisión, Mike Campaz, hermano mayor del futbolista Jaminton Campaz, reveló que el mediocampista de 26 años ha sido víctima de graves amenazas de muerte dirigidas hacia él y su entorno familiar, situación que le impidió regresar al país durante su periodo de descanso.

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El detonante de la situación ocurrió el pasado 7 de julio en Vancouver, Canadá, durante el encuentro de octavos de final entre Colombia y Suiza. En el minuto 114 del tiempo suplementario, Campaz tuvo una opción de gol que no logró concretar.

Tras la eliminación del combinado nacional, el jugador de Rosario Central de Argentina comenzó a recibir una ola de mensajes intimidantes a través de sus redes.

Ante el nivel de riesgo advertido por su entorno, el futbolista tomó la decisión de no viajar a Colombia y trasladarse directamente desde Norteamérica hacia territorio argentino para reincorporarse a los trabajos de su club.

Su hermano, Mike Campaz, exfutbolista profesional con paso por clubes como el Deportes Tolima y quien ha apoyado la vida del deportista, detalló el impacto emocional que las intimidaciones han provocado en el núcleo familiar, originario de Tumaco y radicado en Ibagué.

“Nosotros no nos vemos metidos en problemas ni altercados. Ver mensajes de gente acá en Ibagué discriminándolo como si fuera un criminal duele mucho. Quienes somos del fútbol sabemos que existen críticas y comentarios sobre si un jugador es malo o no, y Jaminton está preparado para eso. Pero que se le metan con la familia, eso no tiene derecho”, afirmó Mike Campaz visiblemente afectado durante la entrevista.

Asimismo, expresó la frustración que significó postergar el reencuentro familiar: “Tener que decirle que no viniera fue muy duro porque era la fecha en la que nos podíamos ver. Ya tendremos tiempo para compartir y darle un abrazo”.

Frente a la gravedad de los hechos, la familia confirmó que el caso ya se encuentra bajo conocimiento de las autoridades en Colombia. De acuerdo con las declaraciones de Mike Campaz, cuentan con el acompañamiento directo de la Inteligencia de la Policía Nacional para hacer seguimiento a las llamadas y mensajes recibidos.

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La situación evocó el antecedente del defensor Andrés Escobar, asesinado en 1994 tras su participación en la Copa Mundial de Estados Unidos.

Jaminton Campaz, quien debutó en junio de 2021 y cuya trayectoria deportiva se ha caracterizado por un proceso de superación desde sus inicios en el corregimiento de Chontal, Tumaco, permanece enfocado en sus compromisos profesionales con Rosario Central mientras avanzan las investigaciones en territorio colombiano.