El “milagro” entre un techo colapsado y los escombros: una imagen de la Virgen quedó intacta tras el terremoto en Quibdó

El pasado lunes 10 de agosto, un movimiento telúrico afectó diversas regiones de Colombia, dejando afectaciones en infraestructuras comerciales y residenciales. En el centro urbano de Quibdó, capital del departamento del Chocó, uno de los casos más comentados por la comunidad local fue el de un establecimiento comercial de ropa con siete décadas de trayectoria, cuya estructura colapsó parcialmente en su interior sin que una figura de la Virgen ubicada en un estante sufriera daños visibles.

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El establecimiento afectado ha funcionado durante 70 años en el centro de Quibdó, consolidándose como un punto de referencia para el comercio local y una fuente de empleo en la zona. Según relataron los propietarios, la hora habitual para iniciar la atención al público es a las 7:00 a. m. Sin embargo, el día del evento sísmico decidieron ingresar más tarde de lo acostumbrado, por lo que no había personas dentro del establecimiento al momento del colapso.

Al retornar al inmueble para evaluar el estado de la propiedad, los dueños confirmaron la caída de gran parte del techo y el colapso de elementos estructurales sobre áreas clave. Entre los espacios más afectados se registraron la zona de la caja de pagos, los vestidores y los estantes de exhibición de mercancía. Una porción considerable de la indumentaria quedó atrapada entre el material de construcción desplomado.

De acuerdo con un informe presentado por Noticias Caracol, durante el recorrido dentro del inmueble destruido se registró la presencia de una escultura de la Virgen que permanecía de pie en su lugar original. A pesar de que los techos colapsaron a su alrededor y varios sectores del local quedaron reducidos a escombros, la figura religiosa situada sobre un estante no presentó fracturas ni desplazamientos significativos.

Ante este hecho, los comerciantes optaron por conservar la imagen en el mismo punto donde fue hallada mientras avanzaban las labores de remoción de materiales y la recuperación del inventario de ropa que pudo salvarse de las ruinas.

@noticiascaracol Los dueños de un negocio en Quibdó, Chocó, siempre abren su local a las 7:00 de la mañana; sin embargo, ese lunes en que Colombia fue sacudida por un terremoto, decidieron entrar más tarde a su trabajo. Al llegar al local, se encontraron con un recinto totalmente destruido, pero lo que más les llamó la atención fue ver la escultura de la virgen completamente intacta. Más detalles en noticiascaracol.com y en el link de la bio. ♬ sonido original - Noticias Caracol

Mientras las autoridades locales y los organismos de gestión del riesgo avanzan en la evaluación global de las afectaciones dejadas por el sismo en el Chocó, los dueños de este local comercial enfocarán sus esfuerzos en la reconstrucción del espacio.

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A pesar de los daños en la infraestructura, la prioridad de los comerciantes es la reapertura del establecimiento para retomar sus actividades comerciales y mantener las fuentes de trabajo que dependen de esta unidad de negocio.

La escena registrada por los equipos periodísticos en el centro de Quibdó refleja el impacto material que sufrieron los comerciantes del sector, en un contexto donde los afectados buscan reanudar sus labores tras la emergencia sísmica.