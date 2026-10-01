Valle del Cauca estrena app para ver avances de reconstrucción tras el terremoto

En el Palacio de San Francisco, la Gobernación del Valle del Cauca anunció el lanzamiento de una app digital para que los ciudadanos del departamento puedan acceder a ella y consultar cómo va el proceso de reconstrucción tras el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

El Valle del Cauca pide auxilio a Europa: la advertencia de Dilian Francisca Toro sobre lo que puede pasar después del terremoto

En la mañana de este jueves 1 de octubre, la gobernadora del departamento del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, fue la encargada de entregar la información a la opinión pública.

Los cuatro pilares de la estrategia serán: la transparencia, la participación ciudadana, la veracidad y el cumplimiento de los cronogramas e información. La idea central es saber qué funcionó y qué no.

Al respecto manifestó, “la idea no es solo mirar qué se hizo en las ayudas humanitarias, que también aparecerá ahí, sino que los ciudadanos sepan cada cosa que vamos a hacer”.

El proceso al cual se refiere la mandataria es al que se ha estado realizando en el departamento desde el mismo momento en que ocurrió la emergencia.

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, durante su visita a Roldanillo, donde las autoridades avanzan en la atención de las familias afectadas por el terremoto. Foto: Composición Semana/ Redes Gobernación del Valle/ Semana

La idea ahora es poder entregarle claridad a la comunidad de qué se está haciendo, en dónde, en qué fecha y quién está detrás de cada ayuda. La gobernadora afirmó, “si un donante quiere brindar algo, la gente va a poder saber quién lo hizo y en qué se destinó su ayuda”.

El otro objetivo de la app es que la gente pueda avisar a la entidad y poner en conocimiento las necesidades prioritarias en cada sector.

“Nosotros, por ejemplo, vamos a hacer unos colegios con apoyo del FIA. Lo que queremos es que la misma gente pueda reportar qué está haciendo falta, en dónde, y así podremos llegar hasta allí a ver cómo podemos ayudar. La clave es escuchar a la gente”, dijo Toro.

La Gobernación del Valle anunció la reconstrucción de 43 viviendas que resultaron destruidas por el terremoto en la vereda Zacarías-Río Dagua, en Buenaventura. Foto: Gobernación del Valle

Buenaventura, uno de los puntos clave

La gobernadora manifestó que uno de los principales pilares de esta iniciativa estará concentrado en atender la situación en Buenaventura: “Con ASOCAÑA estamos en un proyecto de vivienda y yo quiero que miremos a Buenaventura, territorio que siempre ha sido poco observado”.

Por ahora, se esperan más detalles de cuándo va a empezar a funcionar la aplicación, cómo descargarla, registrarse y demás detalles para que la ciudadanía pueda empezar a hacer los reportes e informes de las obras de reconstrucción tras el terremoto.