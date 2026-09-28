Incendio de Villa de Leyva fue controlado en su totalidad, según la UNGRD: esto dijo la entidad

El incendio que arrasó con 1.200 hectáreas, de las cuales aproximadamente 715 corresponden al Santuario de Fauna y Flora Iguaque, en Villa de Leyva, la joya turística de Boyacá, fue controlado.

Así lo declaró la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) este lunes, 28 de septiembre.

“Incendio en Villa de Leyva: 100 % controlado. Después de días de trabajo incansable, el incendio está 100 % controlado”, dijo la entidad.

A través de ese pronunciamiento en X, la UNGRD destacó la labor de 12 cuerpos de bomberos, la Dirección Nacional de Bomberos de Colombia, la Defensoría del Pueblo, la Policía, el Ejército, la Cruz Roja, grupos de scouts y la comunidad.

Además, según la UNGRD, participaron seis helicópteros en el apoyo a las labores para mitigarlo.

Director de la UNGRD, David Santiago Tamayo, habla sobre el incendio en Villa de Leyva. Foto: UNGRD

“Uno de la Fuerza Aérea, uno de la Policía, uno del Ejército y tres contratados por la Gobernación de Boyacá. Los equipos permanecen en la zona. Durante 48 horas realizarán guardia de cenizas para vigilar los puntos que aún humean, antes de reportarlo como liquidado”, dijo la UNGRD.

El incendio fue reportado desde el 19 de septiembre en la vereda La Castellana y el cerro San Marcos.

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​​“En este momento nos encontramos en territorio acompañando a las autoridades locales y coordinando las capacidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres para controlar este incendio. Desde la UNGRD continuamos articulando los recursos humanos, técnicos y aéreos necesarios para proteger a las comunidades y los ecosistemas, así como para evitar la propagación del fuego”, dijo entonces David Santiago Tamayo Roldán, director general de la UNGRD.

El sábado, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, anunció que se avanzaba en un 98 por ciento en el control del fuego.

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“Felicitamos a los cuerpos de Bomberos de Boyacá y a los Bomberos Oficiales de Bogotá, que dieron el liderazgo técnico en el páramo. Con ellos estuvieron Tunja, Chiquinquirá, Samacá, Tinjacá, Tabio y más de una decena de cuerpos del departamento, además de BIADE, PONALSAR, Defensa Civil y Cruz Roja”, dijo Lara.

El reto para las autoridades será reactivar las actividades agrícolas, ambientales y de turismo en la zona.

Por esta razón, se comenzaron a plantear acciones para impulsar nuevamente a Villa de Leyva como destino. Según el alcalde del municipio, Nicolás Méndez, en entrevista con el medio de comunicación El Tiempo, las calles del territorio ya están volviendo a la normalidad.

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Se espera que el sector mantenga su papel como uno de los principales destinos turísticos de Boyacá y de Colombia y se registre un número alto de visitantes en los cerca de 380 hoteles disponibles para quienes quieran hospedarse.

El municipio cuenta con una amplia oferta de alojamiento y servicios para quienes llegan durante temporadas de descanso, por lo que hoteles, restaurantes, comercios y otros establecimientos hacen parte de una cadena económica que depende en buena medida del flujo de visitantes.