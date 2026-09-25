Emotivo homenaje a los bomberos en Villa de Leyva y funcionarios que apagaron el incendio

Luego de casi siete días de operaciones continuas en terreno, los cuerpos de emergencia lograron controlar y liquidar al 98 % el incendio forestal que afectó aproximadamente 1.400 hectáreas en el cerro San Marcos y el Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

MinInterior declara terminado el incendio en Villa de Leyva: liquidación de las llamas llegó al 98 %; felicitó a los cuerpos de bomberos

En respuesta al despliegue operativo, habitantes y autoridades locales rindieron un reconocimiento público a los bomberos, brigadistas, fuerza pública y voluntarios que enfrentaron la conflagración.

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El reporte oficial fue confirmado por el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien destacó la efectividad de las maniobras coordinadas para proteger la vida humana y la infraestructura del municipio.

“Hoy se liquida el incendio que comenzó el sábado pasado en Villa de Leyva. El fuego puso en riesgo inminente el casco urbano. No se perdió una sola casa. No hubo un solo muerto ni herido”, enfatizó el jefe de la cartera de Gobierno al balancear los resultados de la atención.

Trabajo coordinado y despliegue en terreno de difícil acceso

Las labores de contención requirieron el liderazgo técnico de los Cuerpos de Bomberos de Boyacá y los Bomberos Oficiales de Bogotá, respaldados por delegaciones de Tunja, Chiquinquirá, Samacá, Tinjacá, Tabio y más de diez municipios del departamento.

El operativo integró unidades de la Defensa Civil, la Cruz Roja, el Batallón de Atención y Prevención de Desastres (BIADE) y la Policía Nacional (PONALSAR), así como soporte aéreo del Ejército y la Fuerza Aérea.

Como Ministro del Interior, informo con satisfacción el reporte de la Dirección Nacional de Bomberos:



Hoy se liquida el incendio que comenzó el sábado pasado en Villa de Leyva. Casi una semana de lucha. La liquidación llega al 98%.



Felicitamos a los cuerpos de Bomberos de… pic.twitter.com/DQgZaYXeMh — Rodrigo Lara 🇨🇴 (@Rodrigo_Lara_) September 25, 2026

El ministro Lara resaltó la complejidad técnica de la intervención en las zonas de vegetación nativa y páramo, donde las condiciones geográficas limitaron el apoyo aéreo: “Donde las aeronaves ya no podían asperjar, subieron al páramo a pie y enfrentaron el fuego desde los peñascos, al riesgo de su vida. Guarden esas fotos: ahí está el heroísmo”.

“Ningún bombero en el mundo puede impedir que un incendio empiece, menos cuando hay manos criminales. Su labor se mide por lo que salvan. Aquí salvaron una joya histórica y un parque invaluable”, concluyó el mandatario.

Reconocimiento institucional y alistamiento ante el fenómeno de El Niño

Por su parte, el gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, expresó su agradecimiento a las delegaciones municipales que acudieron a contener la emergencia.

“Gracias a Bomberos de Tunja, gracias querido Rafa, alcalde de Tunja, gracias a mi capitán Pedreros que de verdad fueron fundamentales en esto. Dios los bendiga y gracias por venir a ayudarnos a contener este incendio, son héroes”, afirmó el mandatario departamental.

🌟 Gratitud y compromiso en Villa de Leyva 🌟



El Gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, expresa su profundo agradecimiento a la Administración Municipal de Tunja, y al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Tunja por si inmenso trabajo. pic.twitter.com/oFq3rtzfD0 — BomberosTunja (@bomberostunja) September 26, 2026

El balance de la emergencia destaca que, a pesar de la afectación en cientos de hectáreas del área protegida, las maniobras de contención lograron salvaguardar más de 6.000 hectáreas del ecosistema de Iguaque.

Finalmente, el Ministerio del Interior anunció que la próxima semana se adelantará una reunión de seguimiento con la Dirección Nacional de Bomberos y la UNGRD, dirigida por David Santiago Tamayo, para evaluar la disponibilidad de recursos de cara a la temporada seca y la eventual intensificación del fenómeno de El Niño.