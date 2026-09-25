Estudiantes donaron sus propios peluches a niños afectados por el terremoto: reunieron más de 1.000 ayudas

En medio de las consecuencias que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto, de 7.4 en Colombia, estudiantes y familias de Bureche School, en Santa Marta, se movilizaron para apoyar a los damnificados en Cali, Chocó y Pereira.

La comunidad educativa logró reunir más de 1.000 ayudas, entre alimentos, elementos de higiene, ropa y otros productos de primera necesidad.

Sin embargo, uno de los gestos que más llamó la atención estuvo dirigido especialmente a los niños. A través de la iniciativa ‘Un Abrazo Viajero desde Bureche’, fueron recolectados más de 300 peluches y cartas con mensajes de cariño y esperanza.

Estudiantes entregaron sus propios peluches

Varios estudiantes decidieron donar peluches que les pertenecían y que incluso tenían un valor emocional para ellos, con el propósito de que acompañaran a otros niños afectados por la emergencia. La mitad de estos objetos ya fue enviada hacia Cali.

Las demás ayudas fueron entregadas a la organización Amor en Acción para su distribución en Cali, Chocó y Pereira. “Cada alimento, prenda, producto de higiene o peluche representó una oportunidad para poner en práctica valores como la empatía y la generosidad”, señaló Patrick Bauch, rector de la institución.

Para concretar la jornada también fue clave el apoyo de Iván Gutiérrez, exalumno del colegio, quien facilitó un centro de acopio y acompañó el proceso logístico de recolección y traslado de las donaciones.

La actividad hace parte de Corazón Bureche, un programa que busca involucrar a los alumnos en experiencias de solidaridad y servicio. Según explicó la institución, dentro de este proyecto también se desarrollan jornadas de donación a fundaciones y entregas de kits escolares a niños de colegios públicos, así como mobiliario para instituciones educativas.

Para Bauch, este tipo de actividades busca que los estudiantes entiendan el impacto que pueden tener sus acciones frente a situaciones de emergencia. “Una acción que puede parecer pequeña puede significar mucho para otra persona, especialmente para un niño”, concluyó el rector.