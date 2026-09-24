Abelardo De La Espriella ordenó que sean condecorados los empresarios que ayudaron tras el terremoto que golpeó a Colombia

En una agenda regional que lideró el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en Cali, el mandatario ordenó que se alisten los preparativos necesarios para condecorar a los empresarios que ayudaron en la fase de reconstrucción por el terremoto que sacudió al país el pasado 10 de agosto.

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De La Espriella destacó la solidaridad de los empresarios en medio de las dificultades por las que atravesaron varias regiones de Colombia.

“La solidaridad de ustedes tiene puertas, ventanas, paredes y una llave que estas familias podrán guardar en el bolsillo sabiendo que tienen un hogar, una casa donde llegar y ver crecer a sus hijos y nietos. Ese gesto merece no solamente reconocimiento del presidente de la República, sino el de la República entera y en nombre de ellos les doy las gracias”, expresó el jefe de Estado en el discurso que dio en la capital del Valle del Cauca.

“Por su solidaridad”, el presidente Abelardo De La Espriella ordenó que sean condecorados los empresarios que ayudaron a reconstruir las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto. https://t.co/f0wz5K8LNE pic.twitter.com/ANzt5x75ye — Revista Semana (@RevistaSemana) September 24, 2026

También aseguró: “Y a partir de este momento le doy la instrucción al señor jefe de despacho para que, en el término de la distancia, condecoramos a estos empresarios, porque se lo merecen, se lo merecen y los vamos a condecorar en la Presidencia de la República por su solidaridad”.

Sobre el evento en la capital de Valle, el alcalde Alejandro Eder indicó: “Reconstruir a Cali significa devolverles la esperanza a los caleños que lo perdieron todo durante el terremoto. Hoy, junto al presidente de la República @ABDELAESPRIELLA, entregamos nueve nuevas viviendas a Stephany, Rosa Esther, María Pureza, Iris Denis, Luz Diana, Ruth Zoila, Alba María y Johana, quienes resultaron afectadas por esta tragedia, algunas de ellas rescatadas bajo los escombros, para que puedan comenzar una nueva etapa junto a sus familias y, poco a poco, reconstruir sus vidas”.

“Estas viviendas son posibles gracias a la solidaridad de @Cusezar, @Marval_SA, @CMelendezSA, Prodesa, @JaramilloMoraSA, @SolanillasConst y Bolívar, y al acompañamiento de @CamacolColombia, que se sumaron al esfuerzo para ayudar a reconstruir los hogares de estas familias”, insistió el alcalde.

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Finalmente, manifestó: “Son nueve nuevos hogares que representan un nuevo comienzo para estas familias y una muestra de que, unidos, podemos seguir reconstruyendo Cali. A todas las familias les decimos: no los vamos a dejar solos. Vamos a seguir trabajando por ustedes y por la reconstrucción de Cali”.