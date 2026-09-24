“Bienvenido a la Patria Milagro”: le dijo Abelardo De La Espriella, con pistola en el cinto, a un señalado criminal en pleno operativo en Cali

Se conocen nuevos detalles del sorpresivo operativo que lideró el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en varias zonas críticas en materia de seguridad de Cali.

Las acciones de las autoridades fueron adelantadas por la Policía Nacional, en compañía del alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro.

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En uno de los recorridos, el mandatario colombiano ingresó a una especie de inmueble, donde las autoridades capturaron a un señalado criminal. En ese momento, De La Espriella le dijo: “Bienvenido a la Patria Milagro”, al advertir que no permitirá que ningún bandido desafíe la fuerza del Estado.

El presidente Abelardo De La Espriella lideró operativo de seguridad en Cali. Foto: Pantallazo a video publicado por Abelardo De La Espriella en su cuenta de X el 24 de septiembre de 2026

Además, en el video del operativo que compartió en sus redes sociales el jefe de Estado, el alcalde de Cali le expresó que en una de las ollas de esa ciudad llevaban más de 50 años esperando una intervención de las autoridades.

“Hoy los vamos a derrotar y vamos a liberar a gran parte de Cali de ese flagelo del crimen organizado”, expresó De La Espriella.

A su turno, el alcalde Eder indicó: “Aquí estalla, señor presidente, en la zona del Calvario, de San Pascual y de Sucre; esto es conocido en Cali como la olla, queda en el centro de la ciudad. Dentro de este sector quedan la Fiscalía, las altas cortes, la estación de Policía, la Gobernación del Valle del Cauca; hasta la Alcaldía queda cerca de aquí. No es aceptable que haya este nido de ilegalidad en todo el corazón de Cali”.

“Llevamos más de 50 años, señor presidente, eso es lo que llevamos los caleños esperando este momento”, recalcó Eder.

El mandatario contestó: “Ya se acabó esa olla. En este Gobierno, con determinación, vamos a combatir el crimen en todas sus manifestaciones y vamos a liberar a Cali y a todo el país”.

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Finalmente, en el mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el presidente manifestó: “Durante el operativo hemos realizado capturas e incautado mercancía ilegal, drogas y armas. Cada resultado significa recuperar espacios donde los ciudadanos tienen derecho a trabajar, transitar y vivir con tranquilidad”.

“Pero para mí hay una conquista todavía más importante: devolverles a los caleños el centro de su ciudad. El centro les pertenece a los comerciantes que madrugan a levantar sus negocios, a las familias, a los trabajadores y a todos los ciudadanos que quieren recorrer sus calles sin miedo”, aseguró De La Espriella sobre la Operación Iron.