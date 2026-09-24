Los Conquistadores de la Sierra anuncian el fin del paro armado, en medio de la ofensiva militar del Gobierno de Abelardo De La Espriella

En un comunicado a la opinión pública, el Estado Mayor de los Conquistadores de la Sierra asegura que darán por terminado el paro armado que tienen en el Caribe colombiano, que ha causado estragos especialmente en el área de Santa Marta y en los departamentos del Magdalena y la Guajira.

Así fue el traslado de más de 500 militares a Santa Marta y el Caribe, tras el paro armado de Los Pachenca

El Gobierno de Abelardo De La Espriella ha desplegado un enorme operativo militar contra este grupo ilegal y les ha propinado dos grandes golpes. El primero fue la caída de alias Bendito Menor, con su pareja la Bebecita, a comienzos de este mes de septiembre. Y el segundo fue el que dio de baja a alias Cholo.

Paro armado en Santa Marta, militares Foto: GABRIEL SALAZAR / SEMANA

Fue este último golpe el que desató una airada respuesta criminal por parte de los Conquistadores de la Sierra. El presidente Abelardo De La Espriella respondió con toda la fuerza del Estado y se trasladó a Santa Marta para enfrentar la situación, que incluyó el anuncio del paro armado que finaliza, según este comunicado, este viernes.

Pocas veces en el país se había visto un despliegue de las Fuerzas Militares semejante. En los últimos días, se revelaron imágenes del traslado de más de 500 uniformados de diferentes especialidades. “Estas capacidades técnicas y humanas garantizan una cobertura las 24 horas del día, asegurando la neutralización oportuna de cualquier amenaza al orden público en la región”, informaron las Fuerzas Militares.

El presidente de la República fue enfático contra el grupo. “Orgulloso de nuestra Policía Antinarcóticos —DIRAN— y de la Fuerza Aérea Colombiana. En una operación conjunta de la Fuerza Pública fue neutralizado alias Cholo, segundo cabecilla, financiero y articulador de rutas del narcotráfico hacia Centroamérica, con más de 15 años de trayectoria criminal”, dijo en un mensaje en X tras el segundo golpe.

Abelardo De La Espriella y su pistola al cinto. Foto: API.

“Ahora, derrotados y acorralados, pretenden aterrorizar a la población con un paro armado. No lo voy a permitir. Han ido cayendo como ratas: Bendito Menor, Cholo y muy pronto vendrá Pinocho. Vamos por todos los narcoterroristas de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y del Clan del Golfo. Uno por uno”, advirtió.

“Derrotados, acorralados… han ido cayendo como ratas”, Abelardo De La Espriella habla de Bendito Menor, Cholo y advierte a Pinocho

En su comunicado, el Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada lamentó las perturbaciones que el paro le ocasionó a la población civil. “Consideramos que la situación actual es consecuencia de las actuaciones de la Fuerza Pública y de las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional frente a nuestra organización”, aseguraron.

Sobre la muerte del Cholo, narraron que este “se encontraba dormido y que, pese a haberse entregado, fue asesinado por integrantes de la Fuerza Pública en presencia de su esposa”.

Sobre el paro armado detallaron: “Informamos que el paro armado anunciado por 72 horas finalizará a partir de las 7:00 a. m. del viernes 25 de septiembre de 2026. En consecuencia, hacemos un llamado a la población civil a retomar progresivamente sus actividades cotidianas, dentro de las condiciones de seguridad existentes y atendiendo las orientaciones de las autoridades correspondientes”.

El grupo armado aseguró tener la disposición para entregarse a la justicia en el marco de la propuesta de sometimiento del gobierno. “Desde el 7 de agosto de 2026, fecha en la que conocimos la elección del señor Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, hemos manifestado nuestra disposición a participar en un proceso de sometimiento a la justicia, solicitando garantías jurídicas y de seguridad para quienes participen en dicho proceso”, aseguraron.

Este es el texto completo:

COMUNICADO A LA OPINIÓN PÚBLICA

Cordial saludo.

El Estado Mayor de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada se dirige a la opinión pública, especialmente a las comunidades de los departamentos del Magdalena y La Guajira, para informar:

1. Reconocemos las afectaciones ocasionadas durante las últimas 48 horas en diferentes zonas del Magdalena y La Guajira. Lamentamos profundamente las consecuencias que estas circunstancias hayan generado para la población civil, particularmente para las comunidades campesinas, indígenas, comerciantes, trabajadores y demás habitantes que no forman parte del conflicto.

Consideramos que la situación actual es consecuencia de las actuaciones de la Fuerza Pública y de las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional frente a nuestra organización.

2. En relación con los hechos ocurridos durante el operativo, manifestamos que José Luis Pérez Villanueva, conocido como alias Cholo, se encontraba dormido y que, pese a haberse entregado, fue asesinado por integrantes de la Fuerza Pública en presencia de su esposa.

Asimismo, rechazamos los hechos relacionados con la muerte de un joven de 18 años, respecto de quien señalamos que no portaba un arma al momento de los hechos. Y quien fue vilmente asesinado solo porque la Fuerza Pública creyó que era el hijo de alias Pinocho. Lamentamos profundamente la muerte de cada una de las personas afectadas y expresamos nuestra solidaridad con sus familias.

3. Informamos que el paro armado anunciado por 72 horas finalizará a partir de las 07:00 a. m. del viernes 25 de septiembre de 2026.

En consecuencia, hacemos un llamado a la población civil a retomar progresivamente sus actividades cotidianas, dentro de las condiciones de seguridad existentes y atendiendo las orientaciones de las autoridades correspondientes.

4. Expresamos nuestro rechazo a las decisiones que ha adoptado el Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella frente a nuestra organización. Consideramos que dichas decisiones han generado una situación que debe ser abordada respetando la vida, los derechos humanos y las normas aplicables del derecho internacional.

5. Desde el 7 de agosto de 2026, fecha en la que conocimos la elección del señor Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, hemos manifestado nuestra disposición a participar en un proceso de sometimiento a la justicia, solicitando garantías jurídicas y de seguridad para quienes participen en dicho proceso. Reiteramos públicamente nuestra disposición a explorar mecanismos que permitan avanzar hacia un proceso de sometimiento, siempre que existan garantías para las partes y para las comunidades de los territorios involucrados.

6. También queremos señalar que nuestra presencia en estos territorios obedece a impedir el ingreso de otras organizaciones, entre ellas el denominado Clan del Golfo, que buscan instalarse sobre la Sierra Nevada y generar afectaciones a campesinos, ganaderos, cafeteros, turistas y demás habitantes de la región.

7. A los comerciantes, conductores, tenderos, empresarios, trabajadores del sector turístico y demás ciudadanos, les informamos que pueden retomar sus actividades a partir de la finalización del paro armado, procurando hacerlo de manera gradual y atendiendo las instrucciones de las autoridades.

8. Finalmente, reiteramos que cualquier diferencia o conflicto debe poder encaminarse hacia mecanismos de diálogo y entendimiento que eviten nuevas afectaciones a la población civil.

Estado Mayor Autodefensas Conquistadores de la Sierra Nevada.