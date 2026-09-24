Una situación de riesgo fue reportada en la zona rural de Tierralta, Córdoba, luego de que estudiantes de la Institución Educativa Batata tuvieran dificultades al cruzar una quebrada en una balsa utilizada para llegar a sus clases.

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La balsa comenzó a hundirse mientras los estudiantes se dirigían al colegio

De acuerdo con el video publicado, la situación ocurrió cuando varios estudiantes se movilizaban hacia la Institución Educativa Batata, ubicada en zona rural de Tierralta.

La balsa improvisada que utilizaban para atravesar una quebrada comenzó a hundirse durante el recorrido.

Ante lo ocurrido, varios estudiantes se lanzaron al agua con sus bolsos y cuadernos para intentar llegar hasta la orilla.

Algunos medios locales señalaron que los estudiantes habrían sido arrastrados por la corriente, mientras otros jóvenes y habitantes de la comunidad acudieron para ayudarlos.

La información publicada indica que finalmente los estudiantes lograron salir del agua y que no se reportaron víctimas por este episodio.

En otra publicación, el mismo medio presentó el caso como una denuncia de la comunidad y señaló que un menor habría caído al agua y que un adulto se habría lanzado para auxiliarlo.

Sin embargo, esa versión no aparece respaldada en las fuentes oficiales consultadas, por un reporte de organismos de emergencia.

La Institución Educativa Batata forma parte del sistema educativo de Tierralta.

La documentación de la Secretaría de Educación de Córdoba incluye la institución y varias de sus sedes rurales, entre ellas La Sierpe, Severa, Murmullo Alto, Venado Real, Osorio, Murmullo Medio, San Juan del Águilas, Quebrada Linda y Puerto Rico.

Batata hace parte de la zona rural de Tierralta

Los documentos oficiales también muestran que Batata está contemplada dentro de la planeación educativa del departamento. En la documentación de la Secretaría de Educación aparece la Institución Educativa Batata dentro del listado de establecimientos educativos del municipio de Tierralta.

Además, documentos de planeación municipal han identificado diferentes corredores viales relacionados con Batata, entre ellos Tierralta-Callejas-Batata, Batata-La Sierpe y Batata-Murmullo Medio.

Se trata de una zona rural con varias comunidades y sedes educativas.

De acuerdo a las imágenes difundidas la situación actual del paso sobre la quebrada es preocupante.

Se espera de que las autoridades locales se hagan cargo del hecho y empiecen a desarrollar medidas que garanticen una infraestructura segura para los estudiantes de la región.

Pese a que no se conoce oficialmente que alguno de los estudiantes haya resultado afectado por el incidente, lo que sí queda sobre la mesa son las precarias condiciones que tienen estos estudiantes para llegar a sus instituciones educativas, sin poner en riesgo sus vidas.