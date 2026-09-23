Así fue el traslado de más de 500 militares a Santa Marta y el Caribe, tras el paro armado de Los Pachenca

Las Fuerzas Militares revelaron imágenes del traslado de más de 500 uniformados de diferentes especialidades tras el paro armado de Los Pachenca.

Los militares, de acuerdo con la fuerza, tienen la misión de garantizar el libre tránsito de los ciudadanos en Santa Marta y otras regiones del Caribe donde hay injerencia de la estructura criminal de Los Pachenca, conocidos también como Conquistadores de la Sierra.

“Estas capacidades técnicas y humanas garantizan una cobertura las 24 horas del día, asegurando la neutralización oportuna de cualquier amenaza al orden público en la región”, informaron las Fuerzas Militares.

Agregaron que: “La maniobra integra la reacción inmediata de pelotones en tierra, que incluyen unidades de fuerzas especiales, además de vigilancia y contención en componentes fluviales y superioridad aérea a través de sobrevuelos continuos de la Fuerza Aérea Colombiana, equipada con tecnología de visión nocturna de alta precisión para el reconocimiento en tiempo real”.

Organigrama del mando y control de Los Pachenca. Foto: Suministrado a SEMANA.

Sobre alias Cholo, es de recordar que era el segundo hombre al mando de Los Pachenca, por debajo de alias Pinocho. El sujeto fue blanco de una operación de alta precisión por parte de la Policía Antinarcóticos.

Comandos Jungla, altamente entrenados en asaltos aéreos y ataques en tierra, llegaron al lugar donde estaban varios capos criminales de Los Pachenca.

Durante varias horas se enfrentaron a tiros con los criminales, lo que dejó como resultado la muerte de siete de ellos, entre los que se encontraba Cholo.

Alias Cholo fue abatido en un operativo de las autoridades colombianas. Foto: Colprensa.

Las autoridades ahora tratan de establecer si en medio del fuego cruzado resultó herido alias Pinocho, quien al parecer estaba también en la misma vivienda junto a alias Cholo.

Tras la muerte del cabecilla, la estructura ilegal inició una ola de ataques con la incineración de vehículos sobre la troncal del Caribe, lo que generó la reacción de la Fuerza Pública por orden del presidente Abelardo De La Espriella.