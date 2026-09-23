Hace agua la versión de que detrás del disparo que llegó al piso 26 de la Procuraduría General de la Nación estaría el exgobernador de La Guajira condenado por homicidio, Juan Francisco Gómez, conocido como Kiko Gómez.

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Desde la semana pasada, la Fiscalía está desarrollando actividades judiciales que apuntan a que el disparo no llegó desde las calles, sino desde un apartamento aledaño a la Procuraduría, desde donde habría salido el proyectil.

Aunque se ha guardado bajo estricta reserva, la Fiscalía ya tiene identificado a un oficial en retiro de la Armada, quien habría realizado los disparos.

Sede de la Procuraduría General de la Nación en Bogotá. Foto: Catalina Olaya - Colprensa / El País

En el marco de las pesquisas, el pasado viernes se realizó un allanamiento a la vivienda del exoficial y, entre otras cosas, la Fiscalía se quedó con el dispositivo móvil de esta persona.

El lunes, el oficial también rindió interrogatorio ante la fiscal 66 de Seguridad Pública, Liza Lorena Lorenzo, quien escuchó al presunto responsable.

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En medio de estos hechos, surgió el nombre de Kiko Gómez como presunto responsable. Esto luego de que desde la Corte Suprema de Justicia advirtieran que el proyectil apareció justo en la oficina del procurador delegado ante la Sala de Casación Penal, Pedro Luis Bonilla Bolaños, quien casualmente le pidió a la Corte Suprema de Justicia que condenara a Gómez por el homicidio de Luis Gregorio López Peralta, concejal de Barrancas (La Guajira).

El rastro del impacto de la bala quedó en una ventana del piso 26 de la sede principal de la Procuraduría, en Bogotá. Foto: Suministro

Sin embargo, SEMANA se comunicó con el abogado Sergio Clavijo, quien defiende al oficial en retiro de la Armada y dejó claro que su cliente no tiene absolutamente nada que ver con Kiko Gómez.

La identidad de su cliente se maneja bajo absoluta reserva, sobre todo por la extraña relación que surgió en el caso con Kiko Gómez, pero el abogado Clavijo fue tajante: “Mi cliente no tiene relación, no conoce a Kiko Gómez, no tiene absolutamente nada que ver con él. Ni siquiera es de La Guajira”.