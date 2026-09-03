Abogado de Kiko Gómez niega relación con disparo contra la Procuraduría y pide respeto a la presunción de inocencia

Luego de que se conociera del peligroso disparo con un arma de 9 milímetros contra la Procuraduría General de la Nación, todas las miradas apuntaron hacia Juan Francisco Gómez Cerchar, conocido como Kiko Gómez, quien está condenado por su participación en varios homicidios.

En medio de estos señalamientos, el abogado Luis Gustavo Moreno, quien acaba de asumir la defensa de Gómez Cerchar, pidió que se respete la presunción de inocencia de su cliente.

“Como abogado penalista quiero informarle a la opinión pública que defendemos la justicia y rechazamos cualquier ataque contra el Poder Judicial, pero también defendemos su regla. Exigimos una investigación célere y pronta de las personas que participaron o determinaron el atentado ocurrido contra las instalaciones de la Procuraduría, pero también debo informar que ha asumido la vocería de la familia del señor Kiko Gómez para que se respete su presunción de inocencia”, afirmó el abogado Moreno.

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