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Kiko Gómez afirma que no disparó contra la Procuraduría. Pide declaración jurada y resultado de estudio balístico

La solicitud la hizo su abogado Juan Felipe Criollo, quien afirmó que no hay una sola prueba para acusar a su cliente por el delicado hecho.

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Redacción Semana
10 de septiembre de 2026 a las 7:41 a. m.
Kiko Gómez, a través de su abogado Juan Felipe Criollo, advierte que no tiene que ver con el disparo que se realizó contra la Procuraduría.
Kiko Gómez, a través de su abogado Juan Felipe Criollo, advierte que no tiene que ver con el disparo que se realizó contra la Procuraduría. Foto: COLPRENSA, SUMINISTRADA A SEMANA

Luego del alboroto que se armó en el país por cuenta del disparo de bala contra la sede de la Procuraduría General, en el centro de Bogotá, del que fue señalado Juan Francisco Gómez, conocido como Kiko Gómez, su abogado, Juan Felipe Criollo, negó tajantemente la relación con los hechos y pidió algunas acciones jurídicas.

El exgoberndor de La Guajira, Juan Francisco Gómez Cerchar fue condenado por ordenar el asesinato del concejal de Barrancas, Luis López Peralta.
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La primera solicitud es que Kiko Gómez sea escuchado: “Tiene una finalidad concreta, pues el señalamiento que se ha realizado sobre el señor Gómez Cerchar no proviene de un elemento material probatorio conocido, sino de una publicación y de las inferencias que a partir de ella se construyeron indebidamente”.

Por ese motivo, a través de un memorial dirigido a la Fiscalía General de la Nación, argumentaron que “se considera necesario comparecer ante el funcionario que dirige la indagación y responder, sin restricción alguna, todas las preguntas que se le formulen. Mi representado está dispuesto a hacerlo de manera rápida y buscando la consecución de la verdad”.

Kiko Gómez
Kiko Gómez Foto: Colprensa

El nombre de Gómez empezó a sonar en el episodio del disparo contra la Procuraduría cuando, desde la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Carlos Roberto Solórzano Garavito, presidente de la Sala Penal, afirmó que los hechos tenían relación con la revocatoria de la absolución y la condena por el delito de homicidio, que se dio el 29 de abril.

La tesis de la Corte es que la bala llegó justamente al despacho del Procurador Primero Delegado para la Casación Penal, cuyo concepto fue clave para la condena de Gómez, y por eso el disparo.

Estudio balístico

La defensa de Kiko Gómez también pidió la realización de un estudio balístico, como prueba para desvirtuar cualquier tipo de relación contra el condenado.

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“Solicitamos el estudio balístico de los proyectiles, fragmentos, casquillos y demás evidencia recolectada, con el fin de determinar el calibre, el tipo de munición y las características del arma o armas empleadas”, advierte la comunicación del abogado Juan Felipe Criollo.

Señalan que esta prueba es necesaria porque “el estudio de trayectoria balística, que determine el punto de origen de los disparos, el ángulo de incidencia, la distancia aproximada y la posición del tirador, así como la verificación técnica de si los impactos corresponden a disparos dirigidos de manera directa contra esa oficina o, por ejemplo, a proyectiles provenientes de disparos al aire, en caída o por rebote, puesto que de esta precisión depende establecer si hubo o no un ataque dirigido, que es el presupuesto fáctico del que parte todo el señalamiento público”.