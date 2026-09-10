Aterrador hallazgo en la vía al Llano: conductor llevaba dos mujeres muertas al interior de un carro

Un macabro hallazgo se llevó a cabo al interior de un carro en la vía Bogotá-Villavicencio, en el departamento de Cundinamarca. Una mujer y una menor de edad fueron encontradas muertas en el vehículo.

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De acuerdo con el Ojo de la Noche de Noticias Caracol, la Policía de Carretera se encontraba realizando un control en el corredor, que es también conocido como la vía al Llano. En ese momento, un automotor pasó por el sitio y los agentes le hicieron el pare.

Sin embargo, el conductor no se detuvo, sino que aceleró e hizo caso omiso a la orden que le dieron los uniformados. Un poco más adelante, exactamente en el kilómetro 17+400 de esta carretera, en la entrada al municipio de Chipaque, se logró finalmente detener el carro.

Miembros del CTI realizando un levantamiento de cuerpos. Foto: Colprensa

De inmediato, las autoridades hicieron bajar al sujeto que iba conduciendo, realizaron la respectiva verificación del interior y fue entonces cuando hicieron el macabro hallazgo: allí iban los dos cuerpos sin vida.

Tras esto, el hombre fue detenido por los policías y puesto a disposición de las autoridades competentes. Asimismo, se realizó el respectivo levantamiento de los cadáveres, lo que generó el cierre de la vía por algún tiempo y problemas de movilidad.

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Hasta el momento, no se sabe con exactitud qué fue lo que ocurrió con la mujer y la menor de edad y cómo perdieron la vida. Además, tampoco se ha logrado establecer hasta qué sitio el sujeto pretendía llevar los cuerpos y qué iba a hacer con ellos.

Todavía no se sabe con exactitud qué fue lo que pasó en este hecho. Foto: Getty Images/iStockphoto

Las autoridades se encuentran adelantando las respectivas investigaciones para esclarecer todo lo que hay detrás de este caso que genera conmoción en esta zona del país. Se espera que con el transcurso de las horas se conozcan mayores detalles y la identidad de las víctimas que iban al interior del carro y en qué circunstancias fallecieron.